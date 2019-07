Cs considera "abiertas" todas las opciones, Vox ve "más cerca un acuerdo" y Conesa (PSOE) se postula como presidente

Publicado 04/07/2019 21:49:38 CET

García Egea (PP) asegura que antes de la votación había un acuerdo con la dirección nacional de VOX para que se abstuvieran

CARTAGENA (MURCIA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos considera "abiertas" todas las opciones para alcanzar un nuevo pacto de gobernabilidad en la Región de Murcia, Vox ve "más cerca un acuerdo" con PP y la formación naranja, mientras que el portavoz socialista, Diego Conesa, se ha postulado como presidente de la Comunidad y su grupo parlamentario ha pedido al presidente de la cámara, Alberto Castillo, que inicie las conversaciones "de inmediato".

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que cuando los diputados regionales entraron esta tarde en el hemiciclo de la Asammblea Regional, el PP había "cerrado" un acuerdo con la dirección nacional de Vox para que los cuatro diputados de Vox se abstuvieran a cambio de que el PP aceptara 10 puntos que les exigían desde dicha formación.

Así lo han hecho saber los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en las ruedas de prensa ofrecidas tras la segunda votación de la fallida sesión de investidura del candidato del PP, Fernando López Miras.

VOX VE "ABIERTAS TODAS LAS OPCIONES"

En concreto, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José liarte, ha asegurado tras el debate de investidura que, a pesar de haber votado hoy "no" al candidato del PP, están "más cerca que nunca" de llegar a un acuerdo a tres bandas con PP y Ciudadanos. "Es una pena no salir de aquí con un gobierno, pero estamos satisfechos porque esta mañana hemos hecho importantes progresos", ha afirmado.

Ha reconocido, en ese sentido, el cambio de posicionamiento de Cs les va a facilitar poder llegar a ese acuerdo de gobierno. "Un acuerdo de gobierno no hay que cerrarlo rápidamente y como sea, sino que debe ser cumplido y que resulte exitoso y beneficioso para la Región", ha apuntado.

De ahí que haya recordado que programáticamente los partidos encuentran coincidencias al 95%, "los escollos principales o se han superado o puesto sobre la mesa para superarlos", ha indicado incidiendo en que en la reunión de hoy se ha discutido sobre cómo materializar el acuerdo para la Región. No obstante, sigue diciendo que la forma de que el acuerdo se lleve a cabo es que Vox entre también en el Gobierno.

Por otro lado, considera que el líder de Cs, Albert Rivera, "tiene claro que hay que parar el 'sanchismo'", pero considera que hay elementos dentro de su partido que "intentan que se produzca un pacto con el 'sanchismo'", en ese sentido ha negado que el problema se encuentre en el grupo Ciudadanos de Murcia.

Por su parte, el secretario general del grupo de Vox en la Asamblea y negociador del partido, Luis Gestoso, ha asegurado que sólo han pospuesto la investidura de López Miras y lo han hecho porque no está firmado el documento que les asegure que se iba a cumplir los acuerdos alcanzados. Asegura que ha sido la dirección general de Cs la que ha parado el acuerdo, porque el comité negociador en la Región estaba a favor del mismo.

Ha insistido en que para su formación política "es muy importante firmar un acuerdo, para que haya constancia y no haya problemas en el futuro". A su juicio, es "una garantía de paz y estabilidad de gobierno".

CONESA SE POSTULA COMO PRESIDENTE

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, ha anunciado que su partido ha pedido este mismo jueves en el registro de la Asamblea la petición al presidente del parlamento autonómico, Alberto Castillo, para que inicie de manera "inmediata" la ronda de conversaciones y que "postule a la presidencia de la Comunidad", cumpliendo "el compromiso que asumió".

Así lo ha hecho saber Conesa, quien ha vuelto a recordar que el PSOE es el partido que "ganó la selecciones" y ha vuelto a tender la mano una vez más. Ha reconocido que es Castillo quien tiene que decidir cuándo comienzan esas conversaciones, pero cree que se puede iniciar a principios de la semana que viene.

Por su lado, la portavoz de Cs, Isabel Franco, ha considerado que, tras la fracasada investidura de López Miras, toda la negociación vuelve "a la casilla de salida" y cree que todas las opciones están "abiertas", aunque ha reconocido que el acuerdo con el PP sigue siendo la vía "preferente" de la formación naranja".

Franco, que advierte que su partido ha intentado llegar a un acuerdo 'a la andaluza' hasta el último momento, cree que "ha quedado claro que Vox ha saboteado el acuerdo que habíamos suscrito Cs y PP". A su juicio, "se ha impuesto el egoísmo, que ha decidido apoyar al 'sanchismo' y a al izquierda más radical a la hora de posicionarse".

Ahora, insiste en que se vuelve al punto de partida. "Mañana nos sentaremos a estudiarlo todo", ha señalado Franco, quien cree que "el millón y medio de los murcianos no se merecen estar paralizados por los intereses egoístas de quienes defienden unas siglas", en referencia a la formación de Abascal.

Al ser preguntada por si está dispuesta a negociar con Vox, ha dicho que este viernes van a estudiar "todas las posibilidades", que pasan, en primer lugar, por mantener el acuerdo con el PP; en segundo lugar por "estudiar una vía" con el PSOE; o, en tercer lugar, ir a elecciones. "A lo mejor vamos a una nueva votación y que cada uno vote lo que tenga que votar y que asuma su responsabilidad", ha zanjado.

Finalmente, ha desmentido que la investidura de este jueves dependiera solo de una firma. "Eso no es cierto: no es que nos hayamos negado, es que no se ha condicionado".

PP: "HABÍA UN ACUERDO ANTES DE LA VOTACIÓN"

Por su parte, García Egea ha insistido en que el PP había "cerrado" un acuerdo con la dirección nacional de Vox y ha criticado que si la formación de Abascal "ha querido usar la Región como laboratorio de experimentos, lo tendrán que explicar", mostrándose sorprendido de que los diputados regionales de Vox votaran "no" a la investidura de Fernando López Miras desconociendo dicho acuerdo.

En concreto, el PP ha remitido el mencionado documento, por el que Vox se comprometía con el PP a "facilitar con su abstención", según lo acordado en diez puntos que recogían, entre otras cosas, "revisar la política de subvenciones públicas para evitar que sean destinados a actividades relacionadas con el adoctrinamiento ideológico" o "dar cumplimiento a la ley en materia de extranjería", entre otras cosas.

En ese sentido, considera que Vox ha hecho el "ridículo" en la Asamblea; "ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha permitido dibujar una sonrisa en las caras del señor Conesa y de Urralburu".

Según ha manifestado tanto el PP como Ciudadanos han hecho "un esfuerzo" por sentarse a negociar con VOX y llegar a acuerdos, preguntándose por las intenciones de Vox de sentarse a negociar durante cinco horas para que "reciban una llamada de Madrid sintiéndose ofendidos y se levanten". En su opinión, son necesarios políticos "a la altura de las circunstancias", advirtiendo que estos han demostrado "no estar a la altura".

El portavoz del comité negociador del PP, José Miguel Luengo (PP), ha criticado duramente la decisión de Vox de no apoyar la investidura cuando ya habían llegado "a un acuerdo para que lo apoyaran". Según ha contado, si el PP se comprometía a unos puntos concretos a los que ha hecho mención explicita López Miras en su discurso, "ellos iban a hacer que López Miras fuera presidente".

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto y diputado de Podemos, Óscar Urralburu, ha llamado "irresponsable" a López miras por provocar una investidura fallida tras reconocer que comparte el 95% de su programa con Vox. "La pregunta es si dentro de 15 días les darán todo lo que piden", ha dicho. Para él, esto "advierte que el gobierno que anuncia López Miras e Isabel Franco dará inestabilidad e incertidumbre permanente a la Región".