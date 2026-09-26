Cultura abre hoy el plazo para que los proyectos culturales con especial impacto social reciban apoyo económico

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Juventud abre hoy el plazo para que los proyectos culturales con especial impacto social reciban apoyo económico de esta nueva línea de incentivos, dotada con 400.000 euros del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia.

La convocatoria, de concurrencia no competitiva, está destinada a asociaciones, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a autónomos y personas jurídicas con ánimo de lucro, y busca contribuir a los gastos necesarios para la producción y el desarrollo de eventos culturales de impacto social significativo que se celebren este año en los distintos municipios de la Región.

Estas actividades culturales podrán estar dedicadas al audiovisual, a las artes escénicas, a las artes plásticas y visuales, al cine, al diseño, al mundo editorial, a la moda, a la música y a la danza.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Ceonsa, afirmó que "con esta nueva línea de incentivos seguimos fomentando desde el Gobierno regional la creatividad y acercamos las diversas manifestaciones culturales al conjunto de los ciudadanos de los 45 municipios de la Región de Murcia. Además, facilitamos la sostenibilidad del sector cultural, impulsamos la creación y difusión de la oferta cultural y contribuimos a formar gestores y emprendedores culturales".

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas están que el evento cuente con al menos dos ediciones anteriores, que cuente con un plan de financiación con fuentes que garanticen el 51 por ciento de la inversión y que la duración del evento sea de un mínimo de dos jornadas.

En cuanto al montante de la ayuda que se puede obtener, esta puede llegar hasta los 45.000 euros para proyectos culturales con un presupuesto global de 200.000 euros en adelante. La convocatoria establece distintos tramos de importe a recibir, dependiendo del montante total de la inversión en el acontecimiento cultural.

El plazo para solicitar las ayudas comienza hoy y finalizará, como máximo, el 31 de diciembre de este año. Toda la información se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de ayer, 25 de septiembre, o en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.