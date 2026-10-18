Una decena de mujeres se benefician del paritorio de Urgencias del Materno Infantil de la Arrixaca

El Paritorio Del Área De Urgencias Atiende A Las Mujeres Que Están De Parto Inminente Sin Necesidad De Que Se Desplacen. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hace ahora un año que el Hospital Materno Infantil del Virgen de la Arrixaca puso en marcha en su área de Urgencias un paritorio exclusivo para partos precipitados y, desde entonces, una decena de mujeres se han beneficiado de este espacio.

La habilitación de este paritorio ha mejorado de forma significativa el bienestar de las pacientes que llegan en expulsivo avanzado o de parto inminente, ya que no tienen que desplazarlas a las salas de partos principales y disponen de intimidad ante el nacimiento del bebé.

Este paritorio está equipado con todo el material para proporcionar una atención inmediata de calidad tanto para la madre como para la reanimación del recién nacido, en caso necesario, "lo que garantiza la seguridad y el cuidado de ambos durante el proceso", destacó el director general de Atención Hospitalaria, Jorge Guillermo Alonso.

Esta mejora no sólo ha optimizado la respuesta ante situaciones imprevistas, sino que también refuerza el compromiso de los profesionales del Área I de Salud con la humanización y seguridad de la atención obstétrica.

"Este servicio se hacía especialmente necesario en este centro, ya que es uno de los hospitales españoles que más partos atiende, con una media de 6.000 al año", afirmó Alonso.

El director general recordó que "el Servicio de Urgencias Maternal de la Arrixaca es atendido exclusivamente por enfermeras especialistas, es decir, por matronas, lo que garantiza en todo momento la atención especializada de las parturientas".

HUMANIZACIÓN DEL PARTO

El Hospital Materno Infantil del centro Virgen de la Arrixaca mantiene un programa de cesárea humanizada desde septiembre del año pasado, que permite que la mujer esté acompañada en el quirófano durante todo el proceso quirúrgico por su pareja o por la persona que ella elija. Este acompañamiento ofrece apoyo emocional a la madre en un momento de gran vulnerabilidad.

Esta iniciativa está pensada para cesáreas programadas en gestantes a término, con anestesia de bajo riesgo y controles ecográficos del bebé dentro de la normalidad. Para garantizar la seguridad de la madre y el bebé cada petición la valora de forma individual un equipo multiprofesional.

El programa se completa con el contacto piel con piel en el propio quirófano, el inicio precoz de la lactancia si la mujer lo desea y la no separación del recién nacido, medidas que favorecen el vínculo y la adaptación del bebé a la vida extrauterina.

Con esta iniciativa, el hospital pone en el centro las necesidades emocionales de las mujeres y de sus acompañantes. Además, desde hace dos años, la Arrixaca cuenta también con una sala para la analgesia no farmacológica de las gestantes en fase de preparto, de modo que se disminuye la percepción del dolor.

Este espacio atiende a mujeres que van a dar a luz por inducción o mediante el proceso espontáneo de dilatación y cuenta con material de apoyo para llevar a cabo técnicas de relajación y estiramientos, en la que las gestantes pueden decidir para su acompañamiento sensitivo la iluminación, música o el uso de difusores de aceites esenciales.

Las matronas de planta ofertan esta sala de relajación a las gestantes y les enseñan a utilizar los dispositivos, bajo la continua valoración del progreso de parto. Las mujeres gestantes permanecen en la sala hasta el comienzo de la fase activa del parto, donde pueden optar a la epidural y, en caso de no quererla, pueden estar más tiempo, siempre antes del alumbramiento.

La puesta en marcha de estrategias no farmacológicas para aliviar las incomodidades derivadas del dolor durante el proceso del parto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).