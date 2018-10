Detenido un individuo por agredir con un arma blanca a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento

Publicado 23/08/2018 12:06:05 CET

La Policía Nacional detuvo el pasado martes en la pedanía murciana de Aljucer a un individuo de 50 años por agredir con un arma blanca a su ex pareja, de la que tenía una orden de alejamiento, provocándole una herida incisa en el costado, según informaron a Europa Press fuentes del citado Cuerpo.

El suceso tuvo lugar el pasado martes a las 19.15 horas, cuando varios testigos alertaron que una mujer estaba tendida en el suelo y que sangraba abundantemente, en las cercanías de un bar situado en la carretera de El Palmar.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional que asistieron a la mujer en un primer momento, detectando una herida incisa en el costado izquierdo. Varios testigos que habían presenciado los hechos contaron a los policías que la víctima había estado discutiendo con un hombre durante bastante tiempo hasta ser agredida.

La mujer recibió asistencia sanitaria y fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue atendida y recibió el alta ese mismo día, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud.

Posteriormente, agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asistieron a la víctima, que confesó que el agresor había sido su expareja.

La Policía Nacional realizó una batida por la zona en la que habían tenido lugar los hechos y localizó en la calle Libertad a un individuo que coincidía con la descripción facilitada, por lo que los agentes procedieron a su identificación y resultó ser la ex pareja de la víctima, de 50 años y nacionalidad española.

Tras comprobar que se trataba del individuo y que tenía una orden de alejamiento de su ex pareja, los agentes procedieron a su detención por quebrantamiento de condena y por un delito de malos tratos. No obstante, los policías realizaron una batida pero no pudieron encontrar el arma empleada en la agresión.