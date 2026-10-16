1125862.1.260.149.20261016093746 Archivo - Detenidos en Lorca dos presuntos miembros de una red de estafas informáticas que defraudó más de 100.000 euros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lorca a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada supuestamente a cometer estafas informáticas mediante la técnica conocida como 'vishing', basada en llamadas telefónicas en las que los autores suplantan la identidad de empleados bancarios para obtener las credenciales de acceso a las cuentas de sus víctimas.

La investigación ha permitido identificar a cinco presuntos integrantes del grupo y a otras 13 personas que habrían sido estafadas. Según la Policía Nacional, el importe total defraudado conocido hasta el momento supera los 100.000 euros.

Las pesquisas comenzaron el pasado 17 de junio, tras la denuncia presentada por una mujer de 70 años en Zaragoza. La víctima manifestó haber recibido una llamada de una persona que se identificó como empleado de su entidad bancaria y que, mediante técnicas de ingeniería social, consiguió que facilitara sus credenciales de acceso a la banca 'online', según ha informado la Policía Nacional.

El interlocutor le indicó que necesitaba esos datos para intentar paralizar un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta. Sin embargo, una vez obtenida la información bancaria, los presuntos autores la utilizaron para realizar operaciones fraudulentas y extraer dinero en efectivo de distintos cajeros automáticos.

La primera fase de la investigación se centró en recopilar y analizar información sobre los movimientos y las operaciones vinculados a los hechos para seguir el rastro del dinero y avanzar en la identificación de los responsables.

Las gestiones posteriores permitieron localizar a los presuntos integrantes de la organización y relacionarlos con otras estafas cometidas mediante el mismo procedimiento, entre ellas extracciones de efectivo en cajeros automáticos de Lorca, en la Región de Murcia, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Como resultado de la operación, dos de los sospechosos fueron detenidos en Lorca, en una intervención en la que colaboró la Policía Nacional de esta localidad. Los otros tres investigados, dos ubicados en Cádiz y uno en Granada, permanecen en paradero desconocido, por lo que continúan las gestiones para localizarlos. La Policía no descarta nuevas detenciones a medida que avance la investigación.

A los cinco investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa informática continuada y pertenencia a grupo criminal.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL 'VISHING'

La Policía Nacional recomienda desconfiar de las llamadas en las que una persona que afirma trabajar para una entidad bancaria, una compañía energética o una empresa de telefonía solicita información confidencial.

También aconseja no facilitar a terceros las credenciales de acceso a la banca 'online' ni otros datos sensibles, aunque el interlocutor asegure que necesita esa información para proteger las cuentas o evitar una operación fraudulenta.

Ante una llamada sospechosa, recomienda finalizar la comunicación y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.