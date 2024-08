Díez de Revenga (PPRM): "Sánchez ha destrozado el mercado de alquiler con una ley nefasta que ha disparado los precios"

MURCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha denunciado este miércoles que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "ha destrozado el mercado de alquiler con una ley nefasta que ha disparado los precios y acabado con la oferta", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Díez de Revenga ha señalado que "la Ley de Vivienda del PSOE es otro ejemplo de las políticas de Sánchez, que van contra el interés general de los ciudadanos y complican algo tan básico como el acceso a una vivienda, por lo que exigimos la derogación inmediata de esta ley".

Así, ha invitado al Gobierno central a "seguir el ejemplo del Ejecutivo de López Miras, que ha consolidado a la Región de Murcia como una de las comunidades que da más facilidades a los jóvenes para la compra de una vivienda gracias a los avales que aprobó en 2022".

El senador ha explicado que "Sánchez ha anunciado que va a movilizar 569 viviendas en la Región, pero no explica qué significa movilizar. Las viviendas deben ser habitables, no estar movilizadas. Está claro que esta medida no va a resolver el problema de acceso a vivienda asequible que existe en todo el país".

Además, ha puesto en valor que "la Región ya ha concedido un total de 531 avales a jóvenes para la compra de su vivienda, algo que ha contribuido de forma determinante a que la Comunidad lidere las cifras de compraventa de viviendas según los últimos datos del INE".

En este sentido, ha precisado que en junio se concretaron en la Región 1.947 operaciones de compraventa, la segunda cifra más alta del país, por detrás de Galicia.

"Las políticas del Gobierno regional para ayudar a que los jóvenes formen un hogar están detrás de estos buenos datos", ha señalado Díez de Revenga, quien ha apuntado que, por el contrario, "el Gobierno de Sánchez es incapaz hasta de copiar la medida de los avales, que sigue sin estar en marcha pese a que el PSOE la lleva anunciando desde mayo de 2023 a través de una línea ICO que todavía no está operativa ni tiene fecha para estar en marcha".

En esta línea, ha explicado que la Región de Murcia fue pionera en la puesta en marcha de los avales a jóvenes para la compra de vivienda. "El Gobierno regional implantó esta mejora en mayo de 2022 y después la aplicaron también otras comunidades, como Madrid, Andalucía y Galicia", ha precisado al respecto.

Para el senador 'popular', "la política en materia de vivienda del Gobierno debe dar un giro de 180 grados y el primer paso tiene que ser la derogación de una ley que ha reventado el mercado y disparado los precios".