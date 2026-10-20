Disminuye un 13% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia

Archivo - Mujer enferma con gripe. Imagen de archivo. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria ha disminuido un 13% en la Región de Murcia entre el 12 de octubre y el 18 de octubre respecto a la semana anterior, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA durante la semana 42 se ha situado en 461,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana 41 se contabilizaron 531,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) también ha disminuido un 21% en la semana 42 respecto a la semana 41, con 347 casos diagnosticados y una incidencia de 21,6 casos por 100.000 habitantes.

Asimismo, las muestras analizadas por la Red Centinela arrojaron una tasa de positividad del 28,6% para el SARS-CoV-2, mientras que los análisis para el virus de la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) dieron un 0,0% de positividad en la vigilancia sistemática.

Por su parte, los diagnósticos de gripe alcanzaron los 123 casos en la comunidad autónoma, con una tasa de 7,7 por 100.000 habitantes y una disminución del 8,2% sobre la semana 41.

En cuanto a los episodios de bronquitis y bronquiolitis aguda, las consultas en Atención Primaria sumaron 647 casos (40,3 por 100.000 habitantes), lo que ha supuesto una disminución del 9,9% en la comparativa semanal.

Por áreas de salud, la mayor tasa de incidencia de IRA se ha vuelto a registrar en la demarcación del Murcia Oeste (Área 1), con 1.547casos. Le siguieron el Área 2 (Cartagena), con 1.315 casos, y el Área 6 (Vega Media), con 1.225 casos.

En el extremo opuesto, el Área 9 (Vega Alta) y el Área 5 (Altiplano) se han contabilizado las tasas semanales más reducidas del mapa sanitario regional, con 181 y 226 casos, respectivamente.