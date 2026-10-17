Docentes de 40 centros educativos regionales podrán participar en el programa 'Comunidades de innovación educativa'

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) - Docentes de 40 centros de la Región de Murcia podrán participar este curso en el programa 'Comunidades de innovación educativa', con el fin de que puedan visitar centros de dentro y fuera de la Región, y recibir docentes de otros puntos de España para conocer buenas prácticas educativas en centros públicos y transfieran lo aprendido.

La convocatoria cuenta con varias modalidades de participación, la regional, de la que formarán parte hasta 25 centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que serán observadores de centros formadores dentro de la Región, con el fin de que los docentes conozcan entornos educativos innovadores, observen experiencias reales en funcionamiento y apliquen mejoras a sus centros.

Podrán también establecer líneas de colaboración y desarrollar proyectos conjuntos. El plazo para la presentación de solicitudes de los centros que quieran ser formadores está abierto ya y finaliza el día 22 de octubre.

Por su parte, el plazo para los centros que quieran participar como observadores abarca del 11 y el 25 de noviembre. La inscripción se realiza a través de la Sede Electrónica de la Comunidad, mediante el procedimiento 2724.

La otra modalidad es la interautonómica, que consiste en visitas a centros de otras comunidades autónomas para conocer proyectos educativos innovadores desarrollados en ellas y mostrar las buenas prácticas de la Región. Participarán un total de 15 centros que intercambiarán experiencias con colegios e institutos de Galicia, Aragón, Castilla y León y Madrid.

Las solicitudes se formalizarán del 26 de octubre al 9 de noviembre a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, también a través del procedimiento 2724.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, María del Mar Sánchez, destacó que "esta iniciativa fomenta el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencias a través de la observación directa de otros profesionales en su centro de trabajo, promueve nuevas vías de formación del profesorado y favorece la innovación educativa".

Los ámbitos de observación e intercambio entre centros son principalmente la innovación metodológica, la competencia digital, la enseñanza de lenguas extranjeras, la atención a la diversidad, la convivencia escolar, la organización y gestión de centros y las estrategias para reducir el absentismo y el abandono escolar.

El pasado curso participaron en las 'Comunidades de innovación educativa' 125 docentes. Un total de 25 colegios e IES formaron parte de la modalidad regional y 17 centros intercambiaron experiencias con colegio e institutos de Aragón, Galicia, Castilla y León y Madrid.