El documental '200 vidas. Paco Rabal' se estrena este viernes en cines y ya se puede ver en Movistar+

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MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

'200 vidas. Paco Rabal', el documental sobre el actor aguileño dirigido por Vanesa Benítez, se preestrenó este pasado jueves en el Palacio de la Prensa de Madrid. A partir de este viernes se puede ver en cines y también en la plataforma Movistar+.

El documental emplea parte de las grabaciones en cintas de audio y vídeo en Super 8 del archivo Rabal-Balaguer, digitalizado por la Comunidad Autónoma con motivo del centenario del nacimiento del actor, como hilo conductor para repasar la vida y obra de Francisco Rabal, han explicado desde el Ejecutivo regional.

La obra ha contado para su realización con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, cuyo director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, estuvo en el preestreno.

El documental es una producción de Horizon Media y MLK Producciones, en coproducción con Francia y México, que cuenta con la participación de Radiotelevisión Española, Movistar+, La 7 RM y Canal Sur, además del apoyo económico del ICAA y la Región de Murcia, a través del ICA, y del patrocinio de la Fundación SGAE y el Ayuntamiento de Águilas, población natal de Francisco Rabal.

'200 vidas. Paco Rabal' se estrenó mundialmente el 25 de septiembre en la clausura de la sección 'Made in Spain' del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.