Los dos acusados por el crimen de La Puebla son "imputables" y "sabían lo que hacían", según los forenses

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Los dos acusados por el crimen de La Puebla son "imputables" y "sabían perfectamente lo que hacían", según han asegurado los médicos forenses que practicaron las pruebas periciales durante la investigación y que han comparecido este jueves en la sexta sesión del nuevo juicio, que tiene lugar en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

En lo que respecta al informe mental del acusado y su grado de imputabilidad, la forense ha recordado que es un varón que, en el momento de los hechos, tenía 24 años y estaba en tratamiento psiquiátrico, pero los forenses no tienen informes que lo ratifiquen.

Además, el individuo les contó que consumía sustancias como heroína, cocaína y porros de "años de evolución". Sí que tenían un informe del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que refleja una discapacidad del 43%.

El informe de toxicología realizado por los forenses el 26 de agosto --tres días después del crimen-- era compatible con un consumo reciente de cocaína, de cocaína y cannabis en los "últimos dos o tres días".

Los forenses dictaminaron un diagnóstico de "retraso mental ligero" y consideran que, en relación con lo que se le imputa, "comprende la ilicitud del hecho y la gravedad del mismo". "Consideramos que es imputable y que es responsable de los hechos que ha cometido desde el punto de vista médico-legal".

La forense ha recordado los antecedentes de la vida laboral del acusado y que, incluso, "ha llegado a poder conducir un ciclomotor, o sea que no es una persona aislada, sino que es una persona que estaba funcionando y que incluso estaba trabajando".

En concreto, ha afirmado que esta persona "se desenvuelve suficientemente como para poder entender unos hechos que se le imputan y que son muy simples, puesto que se trata de una agresión". "No estamos hablando de un delito complicado, sofisticado, difícil de entender", ha apostillado.

"Él sabía que matar o asesinar estaba mal; es un hecho simple", ha insistido la forense, quien ha precisado que el enjuiciado era capaz de "poder elegir entre hacerlo y no hacerlo".

Además, ha advertido que no existen datos que demuestren la dependencia a las drogas y tampoco que indiquen "que la droga, de alguna forma, ha podido incidir tanto en su capacidad intelectiva como en la volitiva, ni en su inteligencia ni en su voluntad". "Es decir, que la persona mantenía sus capacidades conservadas", ha afirmado.

El informe refleja que el acusado dio positivo en drogas, pero tampoco se sabe en qué cantidad. "Lo que nos interesa aquí es cómo estaba su mente y no hay nada que nos indique que hubiera una afectación de su mente relacionada con las drogas", ha ratificado.

En lo que respecta a los informes sobre el acusado, el forense ha destacado que, en el momento de ser detenido, tenía lesiones "muy leves" compatibles con una "haberse peleado con otra persona" y que se curaron "en muy pocos días". Ha aclarado que eran "pequeños rasguños" que, en el ámbito forense, se denominan lesiones de lucha y defensa.

En este sentido, ha aclarado que el procesado no salió "mal parado" de esa pelea y, además, ha afirmado que ninguna de esas lesiones era grave y que no limitaron sus capacidades. Además, ha precisado que las lesiones no le habrían dejado "sin conocimiento" porque tendrían que ir acompañados por otras compatibles con haberse caído al suelo.

Respecto a la acusada, los facultativos han afirmado que las lesiones que presentaba eran "poco importantes" e incluían erosiones "superficiales" en la muñeca derecha compatibles con un esguince que trataba de "disimular", así como rasguños "con poca repercusión" respecto a su capacidad "para moverse, para defenderse, para atacar".

Uno de los médicos que ha comparecido en el juicio ha señalado que la acusada no salió "en absoluto" mal parada de la supuesta pelea ya que las dolencias que presentaba se podían tratar "como mucho en dos semanas" y no dejaron secuelas.

La procesada cuenta con antecedentes de depresión y ansiedad que, según los facultativos, no limitaron su capacidad de actuar en los hechos que se enjuician. "Desde el punto de vista médico se considera imputable porque sabía lo que hacía y tenía capacidad para cambiar lo que estaba haciendo", han señalado los especialistas.

Respecto a la presencia de drogas en su cuerpo, los análisis revelaron que consumía cannabis de forma habitual, aunque no alcohol ni cocaína, "lo que no descarta que el día de los hechos lo consumiera", según han precisado.

El agente de la Guardia Civil que intervino para estudiar el incendio del vehículo ha explicado que había dos puntos de origen diferentes del fuego: uno en la rueda delantera derecha y otro en el interior del coche, a los pies del cadáver. "Indican un fuego originado de forma intencional", ha añadido.

Asimismo, los facultativos han explicado que la carbonización del cuerpo hizo muy complejo el análisis forense. Sí encontraron sangre en una zona "muy profunda" en la zona lumbo sacra de la columna, que determinó que el fallecido "estaba vivo y respiró" durante el incendio y que falleció tras inhalar monóxido de carbono, además de por las quemaduras.

Uno de los médicos ha señalado que, según se desprende de las pruebas, quienes prendieron fuego al vehículo con el cadáver dentro consiguieron su "objetivo". "Quemar el cuerpo es una forma de ocultar la causa, la data, las circunstancias de la muerte", ha comentado.

Preguntados por uno de los letrados de la defensa sobre si fue posible que los acusados introdujeran el cuerpo en el coche creyendo que estaba muerto, los facultativos ha afirmado que "es muy sencillo" comprobar si alguien sigue con vida porque respira, tiene pulso o emite gemidos, por ejemplo.

Asimismo, han considerado factible que el fallecido se encontrara "en una situación de shock" y "obnubilado por el dolor", además de estar "totalmente incapacitado" de cintura para abajo, cuando lo introdujeron en el asiento del copiloto para prender fuego al coche.

En la sesión de la tarde han comparecido varios facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que han declarado sobre si hubo inhalación de humo o no por parte de la víctima, lo que determinaría si había fallecido cuando le prendieron fuego al coche con él dentro.

Las primeras facultativas en declarar se encargan de realizar estudios de restos esqueléticos. En este caso llegaron a la conclusión de que los restos fueron sometidos a la acción del fuego y que las fracturas que el cuerpo de la víctima presentaba se debían a esto y no eran previas.

Por su parte, desde el Servicio de Química del Instituto de Toxicología han explicado que encontraron en el cuerpo un 19% de carboxihemoglobina, que se forma cuando se inhala monóxido de carbono y se une a la hemoglobina al pasar a la sangre. Esta es una cantidad tóxica, no letal, que la víctima podría haber respirado si, como se desprende de los análisis, hubiera estado inconsciente en el momento del incendio. Esta intoxicación no habría sido la causa del fallecimiento, ya que consideran otras circunstancias como el fuego o el calor extremo.

Otros funcionarios del mismo organismo, en este caso una bióloga y una médico, han explicado que, dado el estado del cuerpo, no pudieron determinar si había micropartículas de humo negro, pero sí que la víctima respiró aire caliente y monóxido de carbono, datos que se ven apoyados con la presencia de carboxihemoglobina.

Por parte del Laboratorio Criminalística de la Unidad Orgánica de Murcia han explicado que se estudió una botella de agua encontrada en el lugar de los hechos, donde se encontraron cuatro fragmentos dactilares que correspondían con la acusada.