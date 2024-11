Dos vehículos caen a una acequia en Santomera tras tener un accidente

SANTOMERA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas tras tener un accidente de tráfico en el Carril de los Pepeles, en la Orilla del Azarbe, perteneciente al municipio de Santomera, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas al 1-1-2 alternado del accidente y explicando que un vehículo había caído a una acequia y que el otro había quedado inestable en el ribazo. En la llamada también han indicado que en este coche había una mujer atrapada y no se atrevían a sacarla.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Policía Local de Santomera y una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una vez allí han logrado rescatar a la mujer atrapada y han comprobado que no había nadie en el vehículo que estaba en el agua. Los sanitarios del 061 han atendido a dos heridos, una mujer de 56 años y un hombre de 31, este ha sido atendido 'in situ' y trasladado al Hospital Reina Sofía, mientras que la mujer también ha sido atendida 'in situ' y se ha traslado por medios propios.