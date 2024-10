EAPN-RM se compromete a que no caiga en "papel mojado" la estrategia regional de lucha contra la pobreza

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza en la Región de Murcia (EAPN-RM), Rosa Cano, ha asegurado este miércoles en la Asamblea Regional que "actuar contra la pobreza es posible". Durante un acto en el que se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, Cano ha asegurado que la pobreza "es una situación que va más allá de lo económico y de lo material. Es una realidad compleja que complica todas las facetas de la vida", aunque ha advertido que se puede actuar para erradicarla y que para ello "se deben tomar decisiones políticas".

En el manifiesto que se ha leído en el parlamento regional, EAPN-RM ha celebrado que tras su paso por la Comisión de Pobreza de la Asamblea Regional se haya empezado a diseñar una estrategia regional de lucha contra la pobreza. "Nos comprometemos a colaborar en su elaboración en todo lo que sea necesario y a poner todo lo que esté en nuestra mano para que no se quede en papel mojado y se lleve efectivamente a la práctica", ha añadido.

En ese sentido, han indicado que esperan también encontrar en dicho compromiso al "conjunto de la sociedad murciana" porque "la pobreza es un problema que nos incumbe a todos".

Según han advertido durante la lectura del manifiesto, la pobreza "no es una cuestión de mala suerte, un castigo divino o un accidente sin remedio. La pobreza es la consecuencia de la organización social y económica que nos hemos dado. Por eso mismo, actuar contra ella es posible", han insistido.

Además de eso, han recordado que la pobreza es "una realidad compleja que complica todas las facetas de la vida". Según han apuntado con ejemplos, vivir la pobreza es ver cómo los compañeros se van de viaje de estudios mientras te quedas en casa; pasar las noches en vela pensando cómo pagar el alquiler; saltarte el pasillo de la carne y del pescado al hacer la compra por no poder pagarlo; "no siempre significa estar en paro, en ocasiones tienes un trabajo precario, difícil y mal pagado que no sirve para salir de la pobreza" o haber tenido que huir de la guerra, o de la persecución política o sexual.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha trasladado a los representantes de la EAPN-RM, que han estado también acompañados durante la lectura del manifiesto por personal de la Cámara y diputados regionales, el apoyo del parlamento regional y se ha alegrado de que "gracias al trabajo, la coordinación entre administraciones y a la voluntad política y la colaboración de las asociaciones ya se está llevando a cabo esta Estrategia de Lucha contra la Pobreza".