Los economistas defienden la llegada del AVE a Murcia y cuanto antes y dicen que quieren acudir al acto de la Comunidad

Publicado 17/07/2018 13:11:03 CET

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, ha dicho estar a favor de que la Alta Velocidad "llegue a Murcia y evidentemente, cuando antes lo haga mejor". "Eso no implica que no tenga que ser complementario ni alternativo a que llegue soterrado o no", ha puntualizado.

Madrid, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la edición número 24 del Barómetro, ha confirmado que el Colegio quiere estar en el acto que ha convocado el Gobierno regional para este miércoles, a las 19.00 horas, porque "nos gusta estar en todos los foros técnicos e intentaremos estar".

No obstante, ha declinado entrar en lo que considera "giros o debates políticos, porque esto no es una asociación que tenga una ideología política, aunque sea de libre adscripción".

"No apoyamos ni dejamos de apoyar a ningún partido ni debates políticos", ha insistido Madrid, quien ha destacado, no obstante, que el tren "debería llegar soterrado, pero tampoco tiene por qué demorarse".