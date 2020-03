Los economistas murcianos aseguran que la afectación económica "ya se percibe"

MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, ha asegurado que ya se percibe la afectación económica que está originando el coronavirus en la Región, ya que, ha recordado, China es uno de los países "a los que importamos y exportamos muchos componentes".

De hecho, ha avanzado que como consecuencia de ello se ha creado un Comité Regional, que lidera el INFO, al igual que se creó con el Brexit, y este martes por la tarde celebra la primera reunión. Un comité de emergencia, ha explicado, "para ver qué medidas tomar, que son difíciles, ya que si China no funciona y es nuestro gran aliado, hay gran cantidad de empresas que dependen de este país en temas informáticos, del mueble o textil".

A modo de ejemplo, ha comentado que en el sector del mueble o de la confección "está el problema del suministro". "Hay un stock de seguridad en casi todas las empresas, pero ese stock se termina antes o después y posiblemente tengamos el problema de la materia prima", ha lamentado Madrid.

En materia de exportación, considera que si China "no funciona como debe de funcionar se verán afectados todos los sectores, ya que todos exportan a China y donde hay más miedo es en los componentes que necesitamos para la fabricación".

A su juicio, "invertir en un momento como éste no se va hacer y ya nos damos con un canto en los dientes si pudiéramos paliar el efecto de la llegada de esos componentes y que éstos no estén contaminados, ya que no sabemos hasta qué punto puede ser contaminante traer algo".

Madrid, que prefiere ser optimista y pensar que Murcia "no saldrá malparada", ha manifestado que "estamos en un país donde la salud está muy vigilada y hemos tenido años mucho peores con la gripe y no ha pasado nada, pero esto es una crisis internacional".

"El mundo está tan globalizado que cualquier país del que somos dependientes, como China, pues el miedo es libre y seguramente nos puede afectar a procesos tanto de fabricación como de exportación", ha finalizado.