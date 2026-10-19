El ECOS Festival celebra su décima edición con seis conciertos en espacios históricos de Sierra Espuña

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación del X Festival ECOS. - CARM

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, ECOS Festival, celebrará su décima edición del 30 de octubre al 21 de noviembre con seis conciertos en espacios históricos de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana, distribuidos en tres fines de semana no consecutivos.

Bajo el lema '10 años. Siglos de música', el festival propone un recorrido por la música del Renacimiento, el Siglo de Oro y el Barroco, con actuaciones en iglesias, conventos, santuarios y ermitas de los seis municipios, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha participado este lunes en la presentación del programa, celebrada en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), junto al presidente de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y alcalde de Totana, Juan Pagán, y el director del festival, Jorge Losana.

Conesa ha destacado que ECOS combina música, patrimonio y turismo cultural, y permite descubrir los municipios de Sierra Espuña a través de sus espacios históricos y su programación artística. Asimismo, ha señalado que el festival supone una oportunidad para visitar la comarca fuera de la temporada alta y disfrutar de su patrimonio, gastronomía y oferta rural.

Una de las principales novedades de esta edición será 'Off ECOS', una iniciativa que incluirá mercados de artesanía y productos gastronómicos en los accesos a los espacios de los conciertos, con presencia de Artesanía Región de Murcia y productos vinculados a las denominaciones de origen regionales. Además, los establecimientos hosteleros de cada municipio ofrecerán una 'Tapa ECOS' especial, con productos de la iniciativa '1.001 Sabores Región de Murcia'.

El festival contará también con entradas a precio reducido para menores de 40 años y residentes en los municipios de Sierra Espuña, con el objetivo de fomentar la asistencia de estos públicos a los conciertos.

SEIS CONCIERTOS EN SEIS MUNICIPIOS

La programación arrancará el viernes 30 de octubre en la iglesia de Santa María la Real de Aledo, con el conjunto Cantoría y su propuesta '¡A la fiesta!', dedicada a los villancicos barrocos.

El sábado 31 de octubre, el Santuario de Santa Eulalia de Totana acogerá el estreno de 'Voces humanas', un concierto vinculado a la noche de Difuntos que interpretarán Marc de la Linde, a la viola da gamba, y Jeremy Nastasi, a la guitarra barroca y el archilaúd.

El viernes 6 de noviembre, el refectorio del Convento de San Francisco de Mula recibirá al contratenor Juan Manuel Morales y al laudista Daniel Murphy. Al día siguiente, la iglesia de Santiago Apóstol de Pliego será escenario de 'La policoralidad veneciana: Monteverdi & Schütz', a cargo de Ensemble ECOS, bajo la dirección de Jorge Losana.

El tercer fin de semana comenzará el viernes 20 de noviembre en la iglesia de San Lázaro de Alhama de Murcia, donde Anacronía interpretará 'Metastasio y Mariana', una propuesta que recupera la música de las celebraciones privadas del siglo XVIII desde una perspectiva femenina.

El festival concluirá el sábado 21 de noviembre en la ermita de Belén de Librilla con 'From Silence', interpretado por Miguel Bonal, a la viola da gamba, y Marina López, en una actuación que conmemorará el 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca.