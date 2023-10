La I Edición del festival familiar 'What A Family Fest' llega en noviembre al Cuartel de Artillería

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto con la concejal de Educación y Atención Ciudadana, Belén López, presenta la I edición del festival familiar 'What A Family Fest' (WAFF) que se celebra el día 4 de noviembre en el Patio de Armas del Cuartel de Artillería de Murcia.

El WAFF se presenta como un gran evento para toda la familia, con actividades de interés para todas las edades y con la música como hilo conductor durante este festival.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia nos parece fundamental que los más pequeños de la casa puedan acceder a eventos y festivales como este, donde vayan a empezar a adquirir referencias y experiencias culturales con otros niños y otras familias, sin duda el 'What A Family Fest' busca ampliar esa oferta de ocio familiar", declaraba Avilés.

Esta nueva tendencia permite conciliar a través del ocio musical y proporciona un espacio seguro, alejado de eventos de grandes masas, para crear una experiencia inmersiva que disfrutan por igual grandes y pequeños.

'WAFF' ofrece distintos escenarios, por una parte, el 'What a Music!' con música en directo donde estará presente el instrosurf de Los Tiki Phantoms; el indierock de Billy Boom Band; el misticismo de Bosco y la propuesta 'ecológica' de Resonante Basuband, salpimentado -todo ello- por las sesiones de Sedo DJ y los ritmos afrobrasileños de la agrupación D'Akokan.

Por otra parte, los murcianos podrán encontrar el 'What a Play!' que ofrecerá talleres y manualidades, así como el 'What a Circo!' con espectáculos de humor, malabares y acrobacias; el 'What a Chill!' que brindará un espacio de relajación y descanso; el 'What a Ñam!' que reunirá interesantes propuestas gastronómicas con una muestra de food trucks, un candy bar y cócteles; y, el 'What a Play!' encontraremos un rocódromo, monitores y actividades lúdicas de todo tipo (exhibiciones de parkour y graffitis, reciclaje, cocina solar, construcción de instrumentos).

Artistas como Natividad Guerrero y su espectáculo de danza aérea, junto con Los Hermanos Infoncundibles y el teatro itinerante de El Remolino también estarán presentes en la programación de la 1ª edición de 'WAFF', y, además, el público encontrará un espectacular market con propuestas de artesanía y moda.

Las entradas están a la venta en www.whatafamilyfest.com con una promoción activa de 'Vuelta al Cole' que durará todo el mes de septiembre.