Elena Chaves, nueva directora del Centro Oceanográfico de Murcia

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha nombrado recientemente a Elena Chaves y Jesús Arrieta nuevos directores de los centros oceanográficos de Murcia y Canarias del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), respectivamente, según han informado fuente de la institución en una nota de prensa.

Los recién nombrados directores de los centros costeros relevan en los cargos a Fernando de la Gándara, director del Centro Oceanográfico de Murcia, que ha ocupado su cargo desde febrero de 2015, y a Pedro Vélez, director del Centro Oceanográfico de Canarias y desde abril de 2021.

La directora del IEO, María del Carmen García, ha comunicado a todo el personal los nuevos cambios y ha agradecido a los directores salientes su trabajo al frente de sus centros en estos últimos años, que "no es precisamente una tarea sencilla y que han llevado a cabo con gran profesionalidad", ha asegurado.

ELENA CHAVES, DIRECTORA DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA

Elena Chaves Pozo es científica titular en el Centro Oceanográfico de Murcia, donde trabaja estudiando el sistema inmune y reproductor así como su interacción tanto en condiciones de salud como tras una infección en diferentes especies de peces de cultivo.

Licenciada y Doctorada en Biología por la Universidad de Murcia en el año 2005, realizó un post-doctorado con un contrato Juan de la Cierva en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del INIA en Madrid caracterizando la funcionalidad de soluciones tecnológicas para el tratamiento de infecciones virales. Tras lo que se incorporó al Centro Oceanográfico de Murcia con un contrato Ramón y Cajal. A su finalización, obtuvo una plaza de investigadora distinguida hasta ocupar su plaza actual.

JESÚS ARRIETA, DIRECTOR DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS

Jesús María Arrieta se licenció en Ciencias Biológicas en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), trabajó en la Universidad de Vienna (Austria) y el Royal Netherlands Institute for Sea Research (Países Bajos) para obtener el doctorado en la Universidad de Groningen (Países Bajos). Posteriormente, trabajó como Investigador Ramón y Cajal en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC, Illes Balears) y más tarde como Investigador en el Red Sea Research Center de la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Arabia Saudí).

Actualmente trabaja como Investigador Científico en el Centro Oceanográfico de Canarias. Sus intereses científicos se centran fundamentalmente en la ecología de los microorganismos y su papel en el funcionamiento de la biosfera y la regulación de los procesos climáticos.

Sus proyectos actuales incluyen, entre otros, el estudio del transporte atmosférico de microorganismos sobre los océanos y las implicaciones de la explotación de los recursos genéticos marinos.