La Escuela de Bomberos de Murcia cuenta la torre de entrenamiento más alta de España, con 30 metros - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia (EBAM), ubicada en San Ginés, cuenta con una nueva torre de prácticas de 30 metros de altura, que el Consistorio presenta como la más alta de España y que permitirá a los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) entrenar en distintos escenarios de emergencia.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha visitado las instalaciones este lunes, que disponen de una superficie total de 10.254 metros cuadrados destinada a la formación y simulación de intervenciones operativas de los servicios de emergencia.

La nueva torre cuenta con 13 niveles de entrenamiento distribuidos entre diez plantas, una planta baja y dos sótanos. En ella se podrán realizar simulaciones de incendios, recorridos en espacios confinados, prácticas de rescate vertical y trabajo en altura, así como ejercicios de intervención en viviendas, según ha informado el Consistorio murciano.

"Es una apuesta por mejorar la seguridad en nuestro territorio, por blindar nuestro municipio y por formar a las personas que nos protegen, porque formarles a ellos supone mejorar de forma sustancial la seguridad en nuestro municipio", ha destacado Pérez.

La Escuela de Bomberos dispone también de un túnel de incendios de alta carga térmica, un laberinto conectado con la galería de espacios confinados, áreas para prácticas en viviendas, balsas de salvamento y otros espacios para maniobras de rescate e intervenciones operativas.

La puesta en marcha de la torre culmina la tercera fase de desarrollo del campo de maniobras de la EBAM, que ha supuesto una inversión de 1.286.437 euros. En conjunto, las distintas fases ejecutadas en las instalaciones de formación han concentrado una inversión superior a 2,38 millones de euros.

Durante la visita también se ha desarrollado una acción formativa sobre instalaciones hidráulicas en la que han participado hasta 20 mandos y efectivos del SPEIS, con talleres prácticos sobre nuevos equipos de intervención y el comportamiento hidráulico de las instalaciones utilizadas en emergencias.