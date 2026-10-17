Evalúan la calidad de los servicios de los parques regionales de Las Salinas de San Pedro y Sierra Espuña

Los técnicos en el momento de realizar las auditorías. - CARM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los parques regionales de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y Sierra Espuña han sido objeto de auditorías externas para evaluar la calidad de los servicios e instalaciones destinados a los visitantes y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la marca Q Calidad Turística. Las actuaciones han supuesto una inversión de 3.089 euros, cofinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, explicó que "estas auditorías permiten evaluar de manera independiente el funcionamiento de los servicios de uso público de los espacios naturales protegidos, comprobar que se ajustan a los estándares establecidos e identificar posibles aspectos de mejora en la atención a los visitantes".

Se ha realizado la auditoría de renovación de la marca Q Calidad Turística del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y la auditoría de seguimiento correspondiente al Parque Regional de Sierra Espuña. Ambas evaluaciones se desarrollaron conforme a la norma específica para los servicios turísticos de uso público en espacios naturales protegidos.

Esta norma establece requisitos relacionados con la organización y gestión de los servicios, el mantenimiento de las instalaciones, la información proporcionada al visitante y la atención al público, teniendo en cuenta las características ambientales de estos espacios.

Torres señaló que "la calidad de los servicios de uso público está directamente relacionada con la experiencia de quienes visitan estos espacios naturales. La información que reciben, el estado de las instalaciones y la organización de los servicios son aspectos que deben someterse a una evaluación periódica, siempre teniendo presente la conservación de los valores naturales de cada parque".

DOS DÉCADAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TURÍSTICA

Los dos espacios naturales cuentan con una trayectoria de aproximadamente dos décadas en la aplicación de sistemas de calidad turística. Sierra Espuña inició este proceso en 2005, convirtiéndose en el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia en incorporarlo y en uno de los pioneros a nivel nacional.

Un año después, en 2006, se sumó el Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Desde entonces, ambos parques se someten periódicamente a auditorías externas para verificar el cumplimiento de los requisitos asociados a la certificación y detectar posibles necesidades de adaptación o mejora de los servicios.

La marca Q Calidad Turística, certificada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), es un distintivo que acredita el cumplimiento de determinados estándares relacionados con la calidad de los servicios e instalaciones, la formación y profesionalidad del personal, los procedimientos de gestión interna y la atención a los visitantes.

El sistema de certificación también contempla la integración de criterios ambientales en la prestación de los servicios, con el fin de compatibilizar las actividades de uso público con la protección de los recursos naturales.

En este sentido, Inmaculada Torres recordó que "la evaluación periódica permite disponer de información sobre el estado de los servicios y establecer, cuando resulta necesario, medidas correctoras que faciliten un uso público ordenado y compatible con la conservación de estos espacios protegidos".