El expresidente de Sacyr afirma que no vivió la liquidación del aeropuerto de Corvera: "De ese tema no sé nada"

Considera que el aeropuerto debería privatizarse "para que sea un motor de crecimiento"

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, ha intervenido este miércoles en la Asamblea Regional ante la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región, donde ha negado que viviera el momento en el que se realizó dicha liquidación.

"Yo fui presidente de Sacyr hasta el 20 de octubre de 2011 y salí cesado", ha aclarado Del Rivero que ha recordado a los parlamentarios que la liquidación del aeropuerto "se hizo por la gente que estuvo dos años después de mi salida. De ese tema no sé nada", ha dicho en la comisión para aclarar que del tema objeto de la comparecencia "nada puedo decir". Es más, ha incidido que cuando él estaba en Sacyr "vivía en la oposición más dura".

No obstante, espera que los equipos jurídicos de la Comunidad "actúen de la forma que convenga a los intereses de Murcia y que, dentro de la ley, obtengan las mejores condiciones para la Región de este asunto que no conozco". Además, considera que si el aeropuerto sigue así, "no va a dar ningún servicio".

Durante su comparecencia sí que ha afirmado que sí estuvo en el cargo durante la construcción del aeródromo y ha asegurado que se trata de una "excelente obra". El expresidente de Sacyr ha aclarado que pese a que cerca de la Región hay también otros aeropuertos, como el de Alicante, cuando se decidió construir uno en la Región era al creer que el turismo no se desarrollaba en la Comunidad debido a las limitaciones del aeropuerto de San Javier, por lo que "se pensó que lo mejor era dejar San Javier para el ejército y tener un aeropuerto civil para que se pudiera volar".

Aún así, sigue pensando que Murcia "tiene unas magníficas posibilidades para el turismo". Sí que recuerda, según ha dicho ante la Comisión, que en un principio se proyectó el aeropuerto para funcionar con 4 millones de pasajeros, "que los ha tenido porque hubo un momento en que el aeropuerto de Alicante tuvo unos problemas y se derivaron".

En cuanto a las perspectivas de futuro del aeropuerto de Corvera, Del Rivero considera que debería sacarse a concesión privada y no depender de AENA. "No se puede hacer que un negocio lo explote tu enemigo porque tu enemigo es AENA, que tiene que hacer que gane dinero el aeropuerto de Alicante", ha expuesto. Según cree, si el aeropuerto de Corvera crece lo hará a costa del de Alicante. "Terminados los trámites de liquidación, lo que se debe hacer es privatizarlo para que el aeropuerto sea un motor de crecimiento", ha añadido.

Durante la comisión, grupos parlamentarios como el PSOE han reconocido, en palabras de Alfonso Martínez, que Luis del Rivero no participó en la liquidación del aeropuerto, "pero sí participó activamente en el proceso de contratación".

En ese sentido, se ha interesado en saber lo que le costará la construcción del aeropuerto a la Comunidad porque, según ha dicho, hay discrepancia en las cifras. "En la primera liquidación de la Consejería de Fomento en febrero de 2020 se dijo que el préstamo era de 180 millones de euros y que las inversiones de Aeromur eran de 174 millones. Intuimos que el aeropuerto nos va a costar más de 300 millones de euros".

El socialista ha criticado, además, que el aeropuerto "no ha creado ni un puesto de trabajo de los 16.000 que se iban a crear" y asegura que en 2024 "no va a llegar ni siquiera a un millón de pasajeros. Es un auténtico fraude del que nadie se quiere hacer responsable".

El diputado de VOX Rubén Martínez ha señalado que "en todo momento se puede comprobar que la gestión del aval y la reclamación están en fecha fuera de su responsabilidad como presidente de Sacyr".

Ha advertido que en esta época "empezaron a atisbar problemas económicos y se entiende que los cálculos del proyecto tuvieran que rehacerse de alguna forma. Y se planteó la inusual posibilidad de otorgar un aval a la empresa concesionaria, Aeromur", ha dicho recordando que en la comisión no se ha recibido aún la documentación que solicitaron para poder analizarla.

Además, ha dicho que les sorprende que en 2007 se otorgue la concesión y en 2010, el aval, y en 2013, se ejecute, mientras que en 2024 "todavía estamos en el proceso de reclamación de las cantidades satisfechas por la Comunidad, suponiendo que existían contratos de contragarantía que permitían a la Comunidad resarcirse de la posible ejecución del aval por parte de la banca".

La portavoz de Podemos, María Marín, por su parte, ha reprochado al resto de los grupos parlamentarios que "no consideraran conveniente" incluir en el listado de comparecencias a los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez o Alberto Garre o al presidente actual de la Comunidad, Fernando López Miras. "Parece que en principio no van a pasar por esta comisión los principales responsables del pufo", ha dicho la diputada.

Marín ha recordado que la presencia de Del Rivero en la Comisión "no es fundamental porque salió de Sacyr en octubre de 2011 cuando no es hasta 2013 cuando el Gobierno no rescinde el contrato".

Finalmente, Víctor Martínez-Carrasco, del PP, ha afirmado que el aeropuerto es "una infraestructura "más que necesaria en la Región, que puede contribuir al desarrollo de nuestra Región". Para él, "más allá que evaluar el coste de la infraestructura, hay que ver las posibilidades que ha generado". El diputado ha recordado que la apuesta política es para "mejorar las infraestructuras existentes y apostar por aquellas que no teníamos", ha dicho refiriéndose tanto al aeropuerto, como la implementación del AVE en la Región o "luchar por mejoras en autovías".