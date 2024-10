Fallece un conductor de 46 años en un accidente entre un camión y un turismo en Fuente Álamo

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar al conductor de un turismo, de 46 años de edad, que ha fallecido al colisionar el vehículo en el que viajaba con un camión en la carretera RM-E11, en las inmediaciones de Los Cánovas, en el término municipal de Fuente Álamo.

El '1-1-2' recibía llamadas informando de una colisión frontal entre turismo y camión en la referida carretera, a las 11.31 horas. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

A su llegada, los sanitarios del 061 no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo (varón, 46 años). El conductor del camión (varón, 30 años) ha sido atendido 'in situ' y no ha precisado traslado a centro sanitario.