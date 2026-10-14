Fallece un hombre en Totana mientras realizaba una quema de rastrojos

Bomberos apagando el incendio - CEIS

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha fallecido este miércoles en Totana mientras realizaba una quema de rastrojos en el paraje de los Guardianes.

El 1-1-2 ha recibido una llamada alertando a las 11.40 horas. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, ya que la quema se había descontrolado, han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A la llegada de los sanitarios, éstos sólo pudieron certificar el fallecimiento del accidentado. Además atendieron a otras dos personas, una mujer de 70 años y un varón de 39, por crisis de ansiedad. Los bomberos han apagado el incendio. Por el momento no están claras las causas del fallecimiento.