Fernández (PSOE): "El PP compite con Vox para intentar sacar rédito electoral alimentando el racismo y la xenofobia"

CARTAGENA (MURCIA), 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicesecretaria general del PSOE en la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado este lunes que "el PP compite con Vox para intentar sacar rédito electoral alimentando el racismo y la xenofobia", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha reaccionado así a unas declaraciones de la diputada regional del PP, María Casajús, en las que ha exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "aporte la financiación necesaria para atender a los inmigrantes del Hospital Naval de Cartagena".

"Mientras el PP y la ultraderecha fomentan el odio para favorecer sus estrategias partidistas, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo todos los recursos a su alcance para garantizar un trato digno a estas personas y satisfacer sus necesidades básicas", ha dicho la dirigente socialista.

Para Fernández, "el Partido Popular miente. La atención íntegra de las personas que se encuentran en el campamento de Cartagena está garantizada por el Gobierno de España y está gestionado por la ONG Accem. Además, hay más de 200 profesionales trabajando de todos los ámbitos sociales y asistenciales, a los que el PP debería reconocer su trabajo".

Asimismo, ha afirmado que el Ministerio "está actuando con absoluta transparencia". "Desde el primer momento se ha explicado que este campamento se ha puesto a disposición para dar respuesta a la situación excepcional que está atravesando Canarias y que aún no ha cesado", ha apostillado al respecto.

Ha señalado que las Islas Canarias "no pueden acoger a todas las personas que están llegando" y ha insistido en que "todas las comunidades autónomas tienen que colaborar para atenderles".

"El Partido Popular pide constantemente solidaridad a otros territorios, pero se niega a prestarla cuando la necesitan otras comunidades. El patriotismo no es ponerse una pulsera, es solidaridad y se demuestra en situaciones como esta", ha denunciado la portavoz y vicesecretaria general del PSOE en la Región.

Al hilo, ha insistido en que las personas que llegan a las Islas Canarias se están repartiendo por toda la geografía peninsular. "Hay cuatro grandes centros de acogida que dependen directamente del Ministerio y también hay muchos otros de las ONG que están distribuidos por todo el país", ha sostenido.

"Además, en ningún caso, los migrantes que pasan por el campamento quedan desatendidos en Cartagena", ha aclarado.

Finalmente, ha aseverado que el Partido Popular "intenta confundir a la ciudadanía". "El CATE y el campamento de Cartagena no tienen nada que ver. El primero no es una instalación de acogida, sino una instalación policial. Su función es prestar una primera atención a las personas que llegan a nuestras costas y su estancia no puede superar las 72 horas. La mayor parte del tiempo, el CATE se encuentra vacío y solo se utiliza cuando llegan pateras", ha concluido Fernández.