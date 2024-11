Ferran Adriá: "Esto de no tener que sufrir está bien"

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef Ferran Adrià ha llegado tranquilo a la Gala Michelin, que se celebra este martes en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, al no tener restaurante en el que pueda recaer una estrella esta noche. "Esto de venir y no tener que sufrir está bien", ha confesado antes de acceder a la sala.

Adrià ha querido recordar cuando sí era uno de los candidatos en una noche como esta y ha compartido uno de sus secretos. "Uno tiene que trabajar para hacerlo lo mejor posible, los premios son una consecuencia, no hay que buscarlo", algo que continúa haciendo a día de hoy, según ha afirmado. "En mi vida busqué las tres estrellas Michelin ni ser cinco veces el mejor restaurante del mundo", ha confesado en referencia a los logros conseguidos por El Bulli.

El cocinero no ha querido hacer apuestas ya que "una de las magias que tiene la gala es que es secreto" por lo que ha deseado a los premiados que disfruten y ha emplazado al resto al año que viene. Por otra parte, ha alagado al restaurante Virgen del Mar, en Murcia, donde ha comido hoy, "un sitio brutal" y al que no dudaría en darle una estrella "pero los cánones de Michelin son los que son".

También ha querido advertir de que "no es obligatorio que haya tres estrellas" así como que España "no se puede quejar, somos el segundo o tercero país del mundo con más estrellas per cápita, podemos estar contentos".