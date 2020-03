FeSP-UGT pide que se publique toda la información relativa a los EPI y contagios en residencias del IMAS

El sindicato propone la contratación urgente y extraordinaria a través de un llamamiento público para personal con titulación o experiencia

MURCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) Región de Murcia, ante las dura situación en la que residencias de mayores y centros de personas con discapacidad dependientes del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), exige al Gobierno regional que actúe de forma "inmediata" para garantizar la dotación de medios materiales de protección individual (EPIs), formación y la publicación de toda la información "clara" sobre contagios en estos centros.

Para FeSP-UGT, es un "avance" que "por fin" el Ejecutivo murciano "empiece a aplicar medidas para tomar el control, poner orden y garantizar una atención sociosanitaria ajustada a la gravedad de los casos de desatención conocidos recientemente, aunque no son suficientes", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

En este sentido, el sindicato considera crucial la dotación de esos EPI, como mascarillas, guantes, geles y batas, ya que "son escasos y en la mayoría de centros los tienen que reciclar", pero también exige formación sobre su manejo, "imprescindible para hacer un uso adecuado y con garantías que no ponga en riesgo la salud de usuarios y de profesionales".

Además, exige que se publique la relación del material distribuido en cada centro e información de los que se vayan a distribuir en lo sucesivo.

"Y lo más importante, contar con información de todos los casos sospechosos y positivos de coronavirus que actualmente existan o puedan surgir en cada centro, para poder planificar con seguridad las tareas a realizar, así como la realización de pruebas PCR para descartar casos positivos en los usuarios y personal", ha subrayado.

En momentos como este, y tras más de 15 días de estado de alarma, FeSP-UGT considera una "temeridad" no contar con personal suficiente y con plantillas al completo, "dado que no existe un sistema de contratación ágil para las incorporaciones de sustituciones por Incapacidad Temporal (IT) y del personal que se encuentra en aislamiento por contacto con positivo".

Por todo ello, exige que se habiliten procedimientos de contratación de personal extraordinarios que permitan la incorporación rápida de nuevo personal.

Para ello, FeSP-UGT ha propuesto que se realicen llamamientos públicos para buscar personal que quiera trabajar en las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad a profesionales con titulación, además de personal con cuente con experiencia aunque no tenga título, para poder contar con una bolsa de incorporación inmediata.

Por último, el sindicato insiste en que es necesario que el personal que trabaja en los centros asistenciales del IMAS pueda utilizar los hoteles y alojamientos que la Consejería de Salud ha puesto a disposición de los trabajadores sanitarios.