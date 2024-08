MURCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Lemon Pop' celebrará su vigésimo octava edición del 5 al 12 de septiembre en Murcia, en el marco del programa de actividades de la Feria, e incluirá las actuaciones de 'The Wave Pictures', 'Pony Bravo', Kurt Baker y Marcelo Criminal, entre otros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado este viernes la nueva edición junto con el programador y responsable de Espectáculos Faro, Rafael Gómez-Vizcaíno.

Avilés ha destacado la importancia de este festival "que vuelve un año más a nuestra ciudad para llenarla de la mejor música pop, el mejor talento, haciendo posible que los murcianos y visitantes disfruten de esta oferta cultural que busca cada año superarse y ofrecer la mejor calidad a los asistentes y participantes".

Esta edición contará, como es habitual, con dos emplazamientos, Los Molinos del Río y el auditorio parque Fofó (las jornadas de viernes y sábado).

Los artistas que participarán son 'The Wave Pictures', jefes del pop-rock lo-fi, que presentarán su último trabajo; 'Pony Bravo', con 'Trópico', grabado y mezclado por Raúl Pérez en el estudio La Mina; y 'Los Estanques'. Tampoco faltarán artistas con amplia trayectoria como Kurt Baker y Marcelo Criminal.

APOYO A NUEVOS PROYECTOS MUSICALES

Un año más, el festival 'Lemon Pop' apoyará nuevos proyectos en el escenario principal. En concreto, este año estarán presentes 'Sueño Xanadú', José Luis y los jerezanos 'Nadie Patín', cargados de 'power pop'. Todos ellos actuarán en el escenario del Fofó.

Por su parte, Los Molinos del Río acogerá los conciertos de 'Sistema Nervioso', ganadores del Creamurcia; 'Bloody Black Soul', con miembros de 'Los Marañones', Fernando Rubio o 'Bantastic Fand'. Además, cada noche se contará con un dj al finalizar el concierto para seguir disfrutando del espíritu del festival.

El 'Lemon Pop' se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los festivales más queridos de la ciudad. Por él han pasado grupos como Los Planetas, Tender Trap, The Wedding Present, Australian Blonde, The Sunday Drivers, TV Smith, Fangoria, Nacha Pop, The Darling Buds, Los Secretos, Vetusta Morla, The Pains of Being Pure at Heart, Helen Love, Fanfarlo, The Primitives o The School, así como otros como Lori Meyers y Sidonie, cuando aún eran bandas emergentes.

También ha visto crecer a bandas locales como Second o Neuman, que luego figurarían entre las más destacadas del circuito nacional.