La Fiscalía pedirá agravar la pena de prisión a la acusada de asesinar a su exnovio en La Puebla (Cartagena)

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía solicitará agravar su petición de pena de prisión a la joven acusada de atropellar y quemar vivo dentro de un coche a su exnovio en la madrugada del 23 de agosto de 2021 en La Puebla, en Cartagena (Murcia), junto a su pareja sentimental.

Así lo ha hecho saber la representante del Ministerio Público durante la primera sesión del nuevo juicio por el crimen, que ha arrancado este jueves en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

La fiscal ha indicado que el escrito de acusación, redactado en 2022, contiene un "error" al no recoger la concurrencia de la agravante de parentesco que unía a la procesada con la víctima, ya que habían sido novios.

La acusación particular que representa a los hermanos y a la madre del fallecido, así como a la hija de este, ha anunciado que se sumará a la petición, mientras que el abogado de la acusada ha dicho que solicitar la agravante en este momento procesal "podría generar indefensión" y se ha opuesto "radicalmente" a la inclusión.

El letrado de los familiares del fallecido ha aportado al proceso el calendario lunar de la jornada de los hechos para demostrar que, contrariamente a lo esgrimido por la acusada, aquella noche había buena visibilidad porque había luna llena.

Por su parte, el abogado del acusado ha avanzado que aportará, entre otros, un documento que corrobora la superación del encarcelado de un programa contra el consumo de drogas.

Las testificales arrancan este viernes y los acusados declararán en último lugar.

REPETICIÓN DEL JUICIO

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) anuló la sentencia que condenaba a los dos procesados a 20 años de prisión debido a "omisiones, irregularidades y defectos" en el objeto del veredicto.

En el anterior juicio, el jurado popular declaró por unanimidad a los dos encausados culpables de los delitos de asesinato, detención ilegal y daños mediante incendio a los procesados, y no consideró ninguna de las eximentes o atenuantes que solicitan las defensas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitaba para cada uno una pena de 34 años de prisión, que se elevaba a 35 en el caso del hombre por incurrir en un delito de quebrantamiento de condena, ya que en el momento de los hechos pesaba sobre él una orden de alejamiento por violencia de género respecto a la procesada.

Durante el procedimiento anterior, ambos procesados se acusaron mutuamente del crimen. Él insistió en que no tuvo ninguna relación con la muerte del hombre. "Quiero decir bien claro que no quise acabar nunca con la vida de la víctima, que no lo maté y pido perdón a la familia y a esta sala, su señoría", precisó. La mujer, por su parte, rechazó hacer uso de su derecho a la última palabra.