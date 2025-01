Flores (PSOE): "Es absolutamente falso que la actuación prevista en la rambla de El Albujón se haya paralizado"

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por la Región de Murcia Mariló Flores ha afirmado este viernes que "es absolutamente falso que la actuación prevista en la rambla de El Albujón se haya paralizado", y ha acusado al PP de "mentir" sobre este asunto, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue trabajando junto a todas las administraciones implicadas para mejorar el proyecto, con el fin de que cumpla los objetivos previstos", ha dicho.

Flores ha respondido así a su homólogo del PP José Ramón Díez de Revenga, quien ha denunciado públicamente que "el Gobierno de Pedro Sánchez paraliza otro proyecto de defensa contra las inundaciones y vuelve a poner su extremismo ideológico por encima de la seguridad de las personas".

La parlamentaria socialista ha explicado que esta actuación "servirá para amortiguar los aumentos de caudal en caso de precipitaciones intensas y reducir los aportes de arrastres y nutrientes al Mar Menor".

Ha declarado que esta acción, además, "permitirá ganar espacios verdes en una zona tan degradada como la Cuenca Vertiente al Mar Menor, algo fundamental, teniendo en cuenta la importancia de recuperar el funcionamiento natural del dominio público hidráulico".

"El proyecto se encuentra en fase de evaluación ambiental. En esta fase, todas las administraciones implicadas elaboran los informes pertinentes", ha comentado Flores, que ha aclarado que "ahora se va a reformular el proyecto para cumplir con las alegaciones que han interpuesto las diferentes administraciones, con el objetivo de mejorarlo", ha añadido.

Al hilo, Flores ha comentado que, además de los informes del Ministerio y de los organismos asociados a este, "hay uno de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 22 reparos".

En este sentido, ha pedido al PP que "deje de intentar confundir a la ciudadanía, ya que se trata de una situación normal en esta fase de la tramitación del proyecto", y ha precisado que el objetivo final del Ministerio es "conseguir el mejor proyecto y que tenga todas las garantías".

Por tanto, "no busca subterfugios para evitar el procedimiento ambiental que es fundamental en este tipo de proyectos, precisamente para que no le ocurra lo que le pasó al Gobierno regional con su proyecto estrella, los biorreactores, en el que evitó a toda costa la evaluación de impacto ambiental, y después realizar expropiaciones, y no han podido ejecutarlo por haberse encontrado sorpresas cuando empezaron a ejecutarlo", ha recalcado.

Asimismo, la senadora socialista ha afirmado que el Gobierno de España es "el único que está trabajando e invirtiendo en prevención de inundaciones". "Desde el primer momento, está trabajando sin descanso para avanzar los proyectos que necesita la Región para paliar las riadas e inundaciones".

Además, ha detallado que el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (2022-2027) contempla inversiones de más de 770 millones de euros.

"En ese plan están recogidas las actuaciones e infraestructuras necesarias para paliar las avenidas e inundaciones en la Región de Murcia. Además, a esta cantidad hay que sumar los proyectos que servirán también para paliar y prevenir inundaciones, y que están previstos dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor", ha señalado Flores.

A este respecto, ha dicho que el Gobierno regional del PP "incumple sus propias obligaciones para prevenir inundaciones". "El Gobierno de López Miras no cumple con sus competencias: ni ordena el territorio ni hace las obras de protección de los municipios frente al riesgo de inundaciones, que son de su competencia y están pendientes".

"El Partido Popular se dedica a tergiversar, mentir y atacar al Gobierno de España para tapar sus propias vergüenzas, su inacción y su desastrosa gestión de la ordenación del territorio en la Región. Durante estos años han consentido que se construya a lo loco en zonas inundables, causando muchos de los problemas que sufrimos ahora", ha denunciado.

Por último, ha vuelto a instar al Gobierno de López Miras a que realice un Plan de Ordenación Territorial frente a los riesgos de inundación.