El FolkFest Región de Murcia incorpora Alhama y programa siete conciertos del 23 de enero al 7 de febrero - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del FolkFest Región de Murcia, el festival de música folk y popular impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, incorporará Alhama de Murcia a sus sedes y contará con siete conciertos, cuatro de ellos gratuitos, del 23 de enero al 7 de febrero. El certamen también incluirá talleres, una mesa redonda, un pasacalles y la grabación de un pódcast.

El cartel completo de esta edición se ha presentado coincidiendo con el inicio de la venta de abonos y entradas. La programación incluye tres conciertos dobles: Mixtura y El Nido; El Pantorrillas, Raül Refree y Maria Mazzotta; y Túa y Mercedes Peón, según ha informado la Comunidad.

Con la incorporación de Alhama de Murcia, el festival amplía su presencia territorial y suma cuatro municipios junto a Caravaca de la Cruz, Cieza y Murcia.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha señalado que el FolkFest "sigue creciendo y aumentando los escenarios en los que se desarrolla" y ha destacado que la ampliación de sedes busca dar más espacio a la música folk en la programación cultural.

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará el sábado 23 de enero con un concierto de los palentinos El Naán en el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia, con entrada gratuita mediante invitación. Al día siguiente, los vizcaínos Korrontzi actuarán en el Teatro Capitol de Cieza, también con entrada gratuita con invitación.

La programación continuará en Barranda, en Caravaca de la Cruz, en el marco de las tradicionales Fiestas de las Cuadrillas. El Centro Cultural Pepe Salcedo acogerá el viernes 29 de enero, a las 21.30 horas, el concierto de los murcianos Malvariche.

La actividad se trasladará después a Murcia. El jueves 4 de febrero, el Teatro Circo Murcia recibirá a Mixtura, dúo formado por Carolina Palencia y Juan José Robles, y a El Nido, grupo burgalés que combina la música tradicional y el folclore de Castilla y León con un enfoque contemporáneo.

El viernes 5 de febrero, el Auditorio regional Víctor Villegas acogerá a las 19.00 horas la grabación del pódcast 'Van por el aire', de Diariofolk, con invitados y actuaciones en directo. A las 20.30 horas tendrá lugar el concierto doble de El Pantorrillas y de Raül Refree y la cantante italiana Maria Mazzotta, que presentarán su álbum conjunto 'San Paolo di Galatina'.

La programación del sábado 6 comenzará a las 12.30 horas con el taller 'Acordes cifraos en guitarros de cinco órdenes', impartido por Pedro Cabrera Puche. A las 18.00 horas se celebrará la mesa redonda 'Luthieres de guitarras murcianos', con Carlos González, Gómez de Guillén y Vael de Ginés, moderada por Pedro Sánchez Moreno.

La jornada concluirá con las actuaciones de los murcianos Túa y la gallega Mercedes Peón.

El FolkFest finalizará el domingo 7 de febrero con una jornada familiar en el entorno del Cuartel de Artillería y el Centro Párraga, en Murcia.

Las actividades comenzarán a las 10.00 horas con el taller participativo de improvisación y poesía oral 'La fiesta del trovo', impartido por Patricia Navarro López. A las 11.30 horas tendrá lugar el pasacalles de El Tío de la Pita, de Bullas; a las 12.30 horas actuará el grupo aragonés Mosicaires, y a las 13.30 horas cerrará el festival una sesión de Albaladj, DJ de folk-world music.

La información completa sobre la programación y la compra de entradas está disponible en la web oficial del festival, 'folkfestmurcia.com'.