Archivo - Francisco Bernabé concurrirá con el PP al Senado por la Región de Murcia en las elecciones del 29N - PPRM - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Francisco Bernabé formará parte de la candidatura del Partido Popular al Senado por la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según ha podido confirmar Europa Press.

Abogado de profesión, Bernabé cuenta con una trayectoria política que incluye responsabilidades en el ámbito municipal, autonómico y nacional. Fue alcalde de La Unión entre 2007 y 2014, consejero de Fomento de la Región de Murcia hasta 2016, diputado nacional entre 2016 y 2017 y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

En 2018 se incorporó al Senado como senador por designación autonómica. Posteriormente, obtuvo un escaño en la Cámara Alta en las elecciones generales y revalidó su mandato en los comicios de julio de 2023.

En las elecciones del 29 de noviembre, los ciudadanos de la Región de Murcia elegirán directamente a cuatro senadores. A estos se sumarán dos senadores más designados por la Asamblea Regional en representación de la comunidad autónoma.

El sistema de votación al Senado permite a los electores marcar individualmente a los candidatos de su preferencia, con un máximo de tres votos en la circunscripción de Murcia, con independencia del orden en el que figuren en la papeleta.