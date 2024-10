Franz Ferdinand, Carolina Durante, Fangoria y Dorian, entre las primeras confirmaciones de WARM UP 2025

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Franz Ferdinand, Polo&Pan, Fangoria, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Ralphie Choo, Dorian, Julieta, Shego, Nusar3000 y Tristán! son los 12 primeros confirmados para la edición del 2025 de WARM UP Estrella de Levante, que se celebrará el 2 y el 3 de mayo en La Fica, Murcia, según han informado desde la organización.

Con 14.000 abonos ya vendidos, el festival de Murcia se prepara para inaugurar la temporada de la que promete ser una edición "única e imprescindible". Franz Ferdinand y Polo& Pan son los dos primeros nombres internacionales del cartel. La banda de Glasgow regresa a Murcia con su primer disco en 7 años. Su sexto LP "The Human Fear" verá la luz el próximo 10 de enero Y los nuevos temas compartirán protagonismo con clásicos atemporales como 'Take me Out', 'No You Girls' o 'Do you want to'.

Polo & Pan son los abanderados actuales del french touch dan el pistoletazo de salida hacia el que será su tercer álbum con el single "Nenuphar". Para escuchar el álbum completo tendremos que esperar hasta marzo de 2025, pero el dúo parisino es una apuesta segura para los amantes de los ritmos alternativos.

En cuanto a las confirmaciones nacionales, Fangoria, tras un año en el que solo se han subido al escenario en dos conciertos en España, reaparecerán en Murcia junto a dos bandas que la pasada semana estrenaron nuevos trabajos: Carolina Durante con su tercer trabajo "Elige tu propia aventura", producido por Ali Chant y en el que que Diego, Martín, Juan y Mario se han vuelto a superar y y Rufus T Firefly pone el toque ecléctico a esta tanda de confirmaciones, con su rock alternativo y psicodélico.

Zahara, que también publicará "Lento Ternura", su sexto larga duración antes del festival, será uno de los grandes alicientes de WARM UP Estrella de Levante 2025. Junto a la de Úbeda, llegan las irreverentes Shego, pondrán en liza su frescura, reivindicando el porqué del Premio Min que las encumbraba como mejores artistas emergentes del 2023 gracias a la potencia de "Suerte Chica" y hits con olor a nuevo como 'La fiesta' o '¡Viva!' que van a hacer las delicias de todos los amantes de la distorsión.

Además, la organización confirma a Siloé, cada vez más asentado en la parte alta de los carteles de los festivales y un año más, suma sonidos más alternativos y urbanos a su line-up con los conciertos de nombres que brillarán con fuerza en las dos noches de festival como Ralphie Choo, tras su flamante colaboración con Rosalía y el meteórico éxito de un artista que triunfa allá por donde va con éxitos como 'Voy con todo' o 'Lamento de una supernova.

Junto a él lideran la parte urbana de esta tanda de confirmaciones que, también, suma a esta parte de nuevos valores a Julieta, que no para de publicar hits - los últimos 'Vaya Liada' o 'Full Romance, Nusar3000, punto de unión y generador de remixes de Rosalía o Aitana, entre otras y que en junio publicó su primer LP"3000" y Tristán!, el chico de moda de la escena nacional y cuyo "Music Ep", publicado en abril y supera los dos millones y medio de escuchas en Spotify..

La promotora, Producciones Baltimore, sigue cerrando nombres para que el primer fin de semana de mayo, los asistentes al festival vivan una experiencia única mezclando la mejor música en directo, con los encantos de la gastronomía, el patrimonio y el arte murciano.

ABONOS A LA VENTA

Con más del 60% del aforo vendido en preventa, los abonos de #WARMUP2025 vuelve a estar a la venta en warmupfestival.es/abonos/ y en entradas.com