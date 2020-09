Fundación Albores y Zero SAF alertan de que el consumo de alcohol en el embarazo tiene "consecuencias irreversibles"

MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Albores y Zero SAF han alertado de que el consumo de alcohol durante el embarazo provoca "consecuencias irreversibles" por el riesgo a que el feto sufra un trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF), informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Ambas entidades sociales han hecho un llamamiento este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de este síndrome, a toda la sociedad, para evitar el "consumo total" de alcohol en el embarazo.

Asimismo, han indicado que la "investigación" puntera que se lleva a cabo en el hospital Virgen de la Arrixaca, junto con el trabajo social, "es reconocida en todo el país por su trabajo de sensibilización ciudadana desde hace años".

CONCIENCIACIÓN INTERNACIONAL

Hoy, jornada 9 del mes 9, se conmemora en todo el planeta el Día Mundial del TEAF (Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal) para concienciar de los graves efectos que tiene la exposición prenatal al alcohol. Esta fecha rememora los nueve meses de embarazo del ser humano.

La primera vez se celebró en 1999. A las 9.09 comenzó un repique de campanas en Auckand, Nueva Zelanda, y siguieron repicando en Sudáfrica, Italia, Alemania, Suecia, Canadá y EEUU hasta llegar a la pequeña isla Kitkatla, dando la vuelta al mundo.

No está demostrado que durante la gestación haya ninguna cantidad de alcohol que sea segura, aunque la ingesta sea muy pequeña, con lo que Fundación Albores y Zero SAF piden a la ciudadanía que no se arriesgue.

"Lo que sí es seguro es que si no se toma ninguna bebida alcohólica durante el embarazo, el bebé no desarrollará ningún síndrome asociado con el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal", han explicado en este sentido.

La exposición prenatal al alcohol tiene consecuencias neuronales que pueden provocar una discapacidad permanente con disminución cognitiva que afectará a la autonomía personal de por vida.

Y también puede modificar rasgos físicos: cambia el tamaño de la cabeza y de los ojos; afina el labio superior; aplana la zona entre la boca y la nariz y puede modificar las extremidades y puede dañar órganos internos.

NO ES CONGÉNITO

La buena noticia es que el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal no es genético, sino que es debido a la exposición prenatal al alcohol, con lo que se puede prevenir totalmente no consumiendo nada de alcohol durante el embarazo.