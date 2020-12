La gamba roja de Águilas "se esconde" por Navidad

El preciado crustáceo no aparece en los caladeros aguileños, ya que está a una mayor profundidad de la que pueden llegar los barcos pesqueros

MURCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los barcos dedicados a la captura de la gamba roja en Águilas se encuentran amarrados, no por ningún fenómeno meteorológico, al parecer, este marisco "está a mayor profundidad de la que pueden llegar nuestras embarcaciones de arrastre", ha apuntado Manuel Díaz, patrón mayor de la Cofradía de Águilas.

Los arrastreros de Águilas pueden llegar hasta los 600 o 700 metros de profundidad pero "si los bancos de gambas están a una mayor profundidad es imposible que se puedan pescar". Desde la Cofradía de Pescadores de Águilas temen "perder esta racha navideña" que suele aportar buenos resultados para los barcos aguileños.

Desde hace mes y medio el producto estrella de los muelles aguileños no aparece. Díaz ha comentado que esta situación "no es nueva", ya que en junio sucedió algo similar pero, si la situación no mejora en los próximos días, "no podemos asegurar el suministro para los mercados de cara a la Navidad", ha indicado.

En este sentido, las pocas gambas rojas que se capturen "saldrán al mercado con un precio de 30-35 euros la pequeña, 55-60 euros la mediana, 70 euros la grande y 80 euros la gamba roja extra grande", ha apuntado Díaz, que confía en que "la situación mejore de aquí a Nochebuena".

Finalmente, los pescadores aguileños han conseguido capturar gamba blanca pequeña que tiene un precio entre los 10 y 12 euros por kilo.