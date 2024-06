Los ganaderos de Fuente Álamo niegan que su actividad afecte al subsuelo y reducirán sus emisiones en un 90%

CARTAGENA (MURCIA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente Álamo (ADESPOFA), José Andrés García, ha negado que la actividad del colectivo afecte al subsuelo "aunque se diga lo contrario". Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

García ha insistido en que su actividad no afecta al subsuelo. "Demostramos la no afectación al subsuelo, aunque se diga lo contrario, y demostramos que podemos reducir las emisiones a la atmósfera en un 90%", ha dicho.

En ese sentido ha recordado que han desarrollado una cátedra de ámbito municipal a través de la cual han demostrado "la no afectación al subsuelo haya o no acuíferos bajo la superficie y la no afectación a la atmósfera con gases de efecto invernadero. Les planteamos lo que ya estamos haciendo que refrenda nuestra compatibilidad con el medio ambiente", ha dicho.

Durante su comparecencia ha pedido más apoyo de las instituciones a la cría de cerdo, una actividad que, según ha dicho, genera aproximadamente 1.000 millones de euros. Asimismo, ha incidido en que este es "el sector con mayor volumen de actividad después de la verdura y la fruta" recordando que ellos están en "relación directa con sectores de actividad que suman más del 33% de la población ocupada de la Región".

García, que ha pedido que todos los partidos utilicen la misma información y que permitan que el sector tenga voz, ha asegurado que el sector porcino "es imprescindible para la Región. No queremos estar en la ilegalidad y en lugar de permitirnos trabajar se nos aplican regímenes sancionadores con los que parece que quieren que cesemos en una actividad que es necesaria para la Región", ha dicho a los parlamentarios.

Ante la Comisión también ha comparecido el presidente de la Asociación de Criadores de Cerdo Chato Murciano (CACHAMUR), Agustín Fernández. En esta ocasión, ha reivindicado colaboración para implementar el libro genealógico y el programa de cría, y avanzar en el Sello 100% Raza Autóctona. Fernández considera que el sector también necesita "asesoramiento y ayudas para instalaciones y régimen de crianza del cerdo chato murciano como dinamizador del mundo rural y desarrollar una crianza sostenible, acorde con las tendencias actuales del consumidor".

Durante su intervención en la comisión, el presidente de CACHAMUR ha recordado a los parlamentarios el incremento que ha sufrido la demanda de este producto, por lo que , ha dicho, necesitan "ayudas públicas, subvenciones y la máxima colaboración especializada con las razas autóctonas por parte de las administraciones públicas".

Actualmente, ha informado, el chato murciano se encuentra "en peligro de extinción" y hay aproximadamente 300 reproductores, 4.000 dosis de inseminación en el IMIDA y un volumen de sacrificio de cebo de 1.500 cabezas.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Fernando Moreno considera que la mejor forma de ayudar al sector ganadero y afrontar la transición a la sostenibilidad económica y medioambiental, "se debe decir la verdad a los ganaderos desde las administraciones y organizaciones. El Gobierno regional en materia de agricultura y ganadería debe arrimar el hombro con ayudas económicas, materiales y recursos humanos para dar solución a una gravísima situación de irregularidad que padecen miles de granjas en la Región", ha dicho señalando que hay expedientes sin tramitar desde 2007.

El diputado de VOX Pascual Salvador, por su parte, ha pedido que "ojalá la valoración de sus estudios sirva para que podamos modificar la ley del Mar Menor y que no sirva la ley solo para perseguir a agricultores y ganaderos".

Desde el PP, el diputado Jesús Cano ha recordado que su grupo no es partidario de prohibir "ni señalar, ni mucho menos, a un sector tan importante, sino de la compatibilidad y la sostenibilidad ambiental, económica y social". A su juicio es "completamente posible compatibilizar la ganadería con la protección del medio ambiente" y ha instado a dejar de señalar y criminalizar a este sector que "garantiza nuestra alimentación y cada día se esfuerza por hacerlo mejor".

Además, ha recordado que independientemente de la ley del Mar Menor existe un decreto sobre el sector porcino que "deben seguir todos los ganaderos sobre gestión de purines, ampliación de instalaciones, reducción de emisiones, impermeabilización de las balsas y consumo de agua, cuya competente es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)".