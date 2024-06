El Gobierno regional construirá una planta de farmaquímica en el Centro Nacional de Química en Cartagena

López Miras pide a los parlamentarios "más consenso y voluntad para llegar a acuerdos"



CARTAGENA (MURCIA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha aprovechado su segunda intervención en el Debate del Estado de la Región para anunciar la creación de un Centro Nacional de Química en Cartagena. Se tratará de "una planta piloto de farmaquímica que permitirá desarrollar actividades de formación profesional en el ámbito de la química, de la producción de productos farmacéuticos o biotecnológicos". El presidente ha explicado que su licitación ya está en proceso y que contará con una inversión de 5 millones de euros.

Con respecto a Educación, han anunciado que ya está en licitación el proyecto de construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero en Los Alcázares que tendrá una capacidad para albergar cuatro unidades de Educación Infantil hasta Primaria en el que se invertirán nueve millones de euros y cuyas obras comenzará el próximo año. Además, también ha dado a conocer que el IES Antonio Menárguez Costa, del mismo municipio, contará con un nuevo edificio de dos plantas que albergará 14 nuevas aulas, con una inversión de dos millones y medio de euros y el inicio de la obras de cuatro nuevas aulas en el colegio Petra Sánchez que concluirán el próximo curso.

En cuanto al debate en sí, López Miras, ha asegurado durante su intervención que, tras haber escuchado a todos los grupos parlamentarios y haber coincidido con PP y Vox, por parte del PSOE y del Grupo Mixto, "no hubo nada nuevo".

Así, ha comenzado recriminando a los portavoces de ambos grupos parlamentarios su "visión catastrofista de la Región de Murcia" y ha apuntado a "un tufillo de que cuanto peor pintemos en panorama para los murcianos mejor nos va a ir políticamente" y ha afeado al portavoz socialista, José Vélez, la 'peineta' que realizaba en la primera sesión de esta jornada cuando hablaba del agua.

Con respecto a la financiación autonómica, el presidente del Consejo de Gobierno ha insistido en que "hay que negociar un nuevo sistema, no podemos quedarnos con las migajas de Cataluña. Si Cataluña tienen una financiación singular, es que quiere más y el resto tendremos menos". Por lo que ha pedido al Gobierno central "un fondo transitorio".

Sobre el Gorguel y a Barlomar, López Miras ha asegurado que Vélez "no tiene ni idea de ninguno de los dos proyectos" cuando dice que Barlomar es la alternativa al Gorguel. Y le ha recriminado que "no hicieran nada" y que "no intente defender ese proyecto". Así, también ha preguntado al portavoz socialista "qué va a hacer cuando el Ministerio de turno del Gobierno de España diga que no hay Corredor Mediterráneo por Cartagena" y ha aseverado que "gran parte de la justificación de que este pasase por Cartagena era el tráfico de mercancías, concretamente el tráfico de contenedores, que llegarían al Gorguel".

Con respecto a los seis pactos que el diputado socialista ha presentado durante su intervención esta mañana, López Miras ha criticado que "ninguno de esos seis pactos y ninguna de esas seis cuestiones que atañen a los pactos aparecen en ninguna de las propuestas de resolución que ha presentado el PSOE" y ha añadido que el socialista no tiene competencias para llegar a estos acuerdos.

Al hilo, le ha preguntado si puede prometer que ni Bildu ni ERC "van a cambiar el Estatuto de Autonomía", así como si "puede comprometerse a que no haber una financiación singular para Cataluña o recortes para el trasvase Tajo-Segura".

Sí que le ha pedido al portavoz socialista su apoyo para la modificación de la Ley del Mar Menor y ha lamentado que no asistan a la Comisión. Así ha afirmado que "lo ideal sería una reforma del Mar Menor qus ustedes avalasen" y ha apostado por "desterrar el Mar Menor como arma política".

Con respecto a la instalación del campamento de inmigrantes en el Hospital Naval de Cartagena, el presidente regional ha afirmado que es "inhumano hacinar a los inmigrantes en campamentos de acogida en los que nadie sabe en qué condiciones están" y ha insistido que el Hospital Naval se ceda al consistorio de la ciudad.

Por otra parte, López Miras ha lamentado los datos de pobreza en España y que "en el último año del gobierno progresista de Sánchez, hay 400.000 personas más en riesgo de pobreza, tristemente alguna estará en la Región de Murcia".

En lo relativo a Sanidad, López Miras ha afirmado que "si tuviéramos una financiación justa, si recibiésemos esos 1.100 millones de euros más, seguramente las cuentas se habrían cuadrado en la Región de Murcia", y ha apuntado que, aunque "es demasiado, la gente espera 20 días menos que en el resto de España de la media de España para operarse".

Al respecto de la acusación que esta mañana hacía la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, asegurando que el presidente regional no "mueve ni un dedo" para salvar los puestos de empleo de Sabic este ha asegurado que se ha reunido con el Comité de Empresa, con su vicepresidente mundial al que le transmitió todo lo que estos le pidieron.

En su intervención de esta mañana Marín también ha afirmado que según la AIREF, la comunidad anotó el tercer dato más bajo de todas en crecimiento del PIB en el primer trimestre. A esto, el presidente regional le ha mostrado el último informe elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo que concluye, ha señalado, "que la Región de Murcia es la tercera comunidad de España que más destina a gastos en I+.D en el sector de su PIB" así como los datos del PIB Research que afirman que "para 2025 seguiremos siendo la segunda comunidad autónoma donde más crece el PIB".

Por último, le ha apuntado que las movilizaciones civiles a las que la portavoz morada hacía referencia si no avanza la Ley de Servicios Sociales "desde el momento en que las anuncia usted serán políticas".

Para acabar su intervención, López Miras se ha dirigido al Grupo Parlamentario Vox con el que ha asegurado que coincide en que la Región de Murcia "sea una tierra de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse", así como que "hay una gran capacidad de mejora en el sector turístico y en el sector industrial". Asimismo les ha mostrado su apoyo en la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional.

El presidente regional ha concluido su primera intervención de la tarde pidiendo "más consenso y voluntad para llegar a acuerdos".