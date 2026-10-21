El Gobierno regional convocará en noviembre 35 plazas de bomberos y reducirá a la mitad el proceso selectivo

Archivo - Los bomberos del CEIS se forman en rescate en espacios confinados - CARM - Archivo

Ortuño anuncia que las bases se publicarán la primera semana de noviembre y que el plazo de selección pasará de unos dos años a doce meses

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional publicará durante la primera semana de noviembre las bases y la convocatoria de 35 nuevas plazas de bomberos para el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), cuyo proceso selectivo reducirá su duración a la mitad, pasando de unos dos años a doce meses.

Así lo ha avanzado durante una interpelación del diputado socialista Fernando Moreno en el Pleno de la Asamblea Regional sobre el retraso en el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Cámara en diciembre de 2024 para reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los bomberos del Consorcio.

Ortuño ha explicado que esta reducción de los plazos responde a una modificación de las bases acordada con las organizaciones sindicales, con el objetivo de agilizar las incorporaciones y cubrir las necesidades de personal de los distintos parques de bomberos de la Región. "En la primera semana de noviembre, y fruto también del acuerdo con los sindicatos, se publicarán las bases y la convocatoria para otros 35 nuevos bomberos", ha afirmado el consejero, quien ha insistido en que el procedimiento permitirá reducir el tiempo necesario para incorporar nuevos efectivos.

Además, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está ultimando el proceso selectivo para incorporar otros 30 bomberos, después de que el pasado 14 de octubre se publicaran las calificaciones de las pruebas de acceso. "En los próximos meses se van a incorporar 30 bomberos más", ha asegurado Ortuño, que ha recordado que en mayo de 2024 ya se incorporaron 43 efectivos al Consorcio.

Según sus cálculos, con las nuevas incorporaciones, uno de cada tres bomberos de la plantilla habrá accedido al organismo durante los últimos dos años y medio. El consejero ha defendido que la cobertura de las vacantes exige cumplir los procedimientos administrativos y ha rechazado la propuesta socialista de crear una bolsa temporal de empleo con los aspirantes que hayan superado las pruebas sin obtener plaza. "No se puede crear una bolsa de trabajo, ya que en ese proceso selectivo esa bolsa no está contemplada ni en las bases ni en la convocatoria", ha respondido a Moreno.

Durante su intervención, Ortuño también ha destacado el preacuerdo alcanzado a finales de julio con las organizaciones sindicales del Consorcio, después de más de quince meses de negociaciones y una veintena de reuniones.

El documento contempla mejoras salariales, una reducción de la jornada laboral, un plan de inversiones y medidas para reforzar la formación, la carrera profesional y la promoción interna de los efectivos.

Asimismo, incluye una previsión de incremento de plantilla de 30 bomberos en 2026, otros 30 en 2027 y 30 más en 2028. "Hace más de 15 años que no se firma un preacuerdo con los sindicatos del Consorcio como el que se ha firmado", ha destacado el consejero, que ha agradecido la disposición al diálogo de las organizaciones participantes.

Ortuño ha indicado que, mientras se recaban los informes necesarios para formalizar el acuerdo, algunas de sus medidas ya se están aplicando. En este sentido, ha informado de que este martes se celebró una mesa de negociación para abordar el nuevo organigrama y la relación de puestos de trabajo del Consorcio.

En cuanto a los medios materiales, el consejero ha asegurado que el Gobierno regional ha adquirido doce vehículos, de los que seis ya se encuentran en servicio y otros seis se incorporarán durante los próximos meses.

A estas actuaciones se suma el inicio de la contratación de otros once vehículos, lo que elevará a 23 las unidades previstas en el proceso de renovación de la flota, aproximadamente el 20% del total del Consorcio. "Hemos adquirido 12 vehículos, seis ya están en los parques y seis se van a incorporar en los próximos meses, y además se ha iniciado la contratación de otros once vehículos", ha explicado Ortuño.

El consejero ha señalado que más del 70% del capítulo de inversiones del organismo se destina a la adquisición de nuevos vehículos y ha indicado que, desde 2021, se han adquirido 42 unidades. También ha destacado que el importe de los contratos licitados y adjudicados para mejorar los medios del servicio supera los siete millones de euros, con actuaciones relacionadas con equipos de protección individual, material de rescate en altura, equipos de excarcelación y mantenimiento de sistemas de respiración autónoma.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Moreno ha acusado al Gobierno regional de incumplir los compromisos adquiridos para mejorar el funcionamiento del Consorcio y ha denunciado que persisten las carencias de personal, vehículos y equipamiento. "Muchos anuncios, muchas promesas y muy pocos resultados", ha criticado Moreno, que ha reprochado a Ortuño que siga anunciando incorporaciones y actuaciones que, a su juicio, acumulan retrasos.

El parlamentario ha asegurado que el Consorcio mantiene más de mil incidencias sin resolver, que más de la mitad de los parques carecen de vehículos de rescate en altura y que una parte importante de la flota supera los veinte años de antigüedad. También ha denunciado que, de los 50 bomberos cuya incorporación mediante comisiones de servicio anunció el Ejecutivo regional, únicamente se ha incorporado uno. "De esos 50 bomberos, ¿cuántos han entrado en el servicio? Se lo digo yo: un solo bombero", ha afirmado Moreno, que ha insistido en la necesidad de buscar fórmulas legales para cubrir temporalmente las vacantes.

En este sentido, ha propuesto estudiar la incorporación provisional de 29 aspirantes que, según ha explicado, han superado las pruebas del último proceso selectivo, mientras se convocan y resuelven las plazas definitivas. "No pedimos que regale usted plazas, no pedimos que se salte la ley, pedimos estudiar una fórmula legal para incorporar de forma temporal a quienes han superado las pruebas y cumplen los requisitos necesarios", ha manifestado.

El socialista también ha denunciado supuestas irregularidades en la asignación de guardias en la sala de coordinación de emergencias, que, según ha afirmado, han sido trasladadas por varios sargentos del servicio. Moreno ha acusado al Ejecutivo de favorecer a determinados funcionarios mediante el reparto de horas extraordinarias y ha reclamado explicaciones sobre las denuncias presentadas, sin que durante la interpelación quedaran acreditadas las irregularidades que ha descrito.

Frente a estas críticas, Ortuño ha defendido que su departamento está utilizando todas las herramientas legales disponibles para reforzar la plantilla y mejorar los recursos materiales. "Estamos avanzando decididamente, con hechos, con inversiones y con compromisos concretos", ha concluido el consejero.