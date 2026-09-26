El Gobierno regional destaca el papel de la Casa Regional de Barcelona durante el pregón de las Fiestas de la Fuensanta

Marcos Ortuño, tras pronunciar el pregón, saluda a la Reina de la Huerta de Murcia - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico destaca el papel de la Casa Regional de Barcelona en el inicio de la celebración de sus fiestas en honor a la Virgen de la Fuensanta.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, pronunció hoy el pregón de las Fiestas de la Fuensanta 2026 en esta Casa Regional, que "durante casi cien años ha permitido que sus miembros vivan una manera de estar lejos de la Región de Murcia, sin estar del todo lejos".

Porque, aseveró, "los murcianos se marchan siempre llevando la Región consigo, pero no como quien vive mirando hacia atrás. Al contrario. La llevan dentro, con alegría, con orgullo y con ganas de compartirla y de hacerla presente allí donde estén".

En su recorrido por la dilatada trayectoria de esta asociación, decana de las casas regionales, Ortuño aludió a los numerosos murcianos que se trasladaron a la Ciudad Condal en el primer tercio del siglo XX, para cubrir la demanda de trabajadores para que la industria y las obras públicas despegaran.

"Y allí estuvieron los murcianos, que trabajaron, formaron familias, levantaron negocios, hicieron amigos, tuvieron hijos y nietos. En definitiva, hicieron también Barcelona", destacó.

El consejero también se refirió al papel protagonista de la Virgen de la Fuensanta en esta casa regional, que en 1960 recibió una talla encargada por la Cámara de Comercio de Murcia al escultor José María Sánchez Lozano, que fue entronizada en la parroquia de Sant Oleguer. "Han pasado más de sesenta años desde entonces, en los que varias generaciones de murcianos se han reunido en torno a ella, para compartir sus penas, sus alegrías y sus oraciones", añadió Ortuño.

En su intervención, recordó que hace apenas unos meses, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, hizo entrega de la imagen en Barcelona, después de someterla a una intervención integral en el Centro de Restauración de la Región para garantizar su conservación.

"Y creo que hay algo especialmente hermoso en ese viaje: Una imagen que salió de la Región de Murcia en 1960 regresó más de seis décadas después para ser cuidada y volvió finalmente a Barcelona, que era ya su casa", aseguró.

El consejero también hizo mención a las razones por las que, a su juicio, la Fuensanta significa tanto para los murcianos en Cataluña: "Porque es fe, por supuesto, pero también es memoria, es familia y es uno de esos hilos que, después de tantos años y tantos kilómetros, siguen uniendo a muchas personas con la tierra de la que un día salieron".

También tuvo palabras para reconocer la labor que realiza la Casa regional en Barcelona, que de forma permanente idea nuevas iniciativas para "seguir haciendo de ella un lugar activo y abierto, también para quienes se acercan a ella por primera vez". En este sentido, Ortuño hizo mención a la reciente creación de un equipo de fútbol, el Casa Murcia Condal, que acaba de debutar en la Cuarta Catalana y que ya ha marcado el primer gol de su historia.