Gobierno regional recuerda a Montero que la situación de sus cuentas se debe a su "negativa" a reformar la financiación

Publicado 05/02/2020 18:20:26 CET

MURCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha recordado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la situación de las cuentas de la Comunidad "es consecuencia directa de su negativa a reformar el sistema de financiación autonómica, a devolvernos los 85 millones de euros del IVA de 2017 y a permitir que recurramos al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para recuperar el Mar Menor y paliar los daños de la Dana".

El consejero de Presidencia y Hacienda se ha referido así a las declaraciones de la ministra en las que aseguraba el problema del Ejecutivo murciano es que "no asume la realidad de sus cuentas públicas".

"El Gobierno regional conoce muy bien las dificultades económicas que padece desde la reforma del sistema de financiación del Gobierno de Zapatero, pero quien no parece asumir la realidad es la ministra, que a pesar de haber reconocido en diversas ocasiones que el sistema perjudica a nuestra Región sigue castigándonos con medidas de intervención, obligándonos a cumplir con los mismos objetivos de estabilidad que comunidades que reciben 1.000 millones de euros más y quitándonos 104 millones de euros del dinero que nos correspondía para el año pasado", ha señalado Celdrán.

Sobre la negativa de la ministra a permitir que la Región reciba un préstamo de 320 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, el consejero de Presidencia ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite a las comunidades acceder a ese tipo de préstamos en caso de catástrofe o desastre natural o ambiental "sea cual sea la situación de las cuentas públicas".

"A lo mejor el Gobierno de Pedro Sánchez considera que las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre que causaron daños por más de 500 millones de euros en la Región o la situación del Mar Menor no son urgentes, porque no solo no invierte en el Mar Menor ni nos da los recursos que nos corresponden sino que tampoco nos deja buscarlos por nuestra cuenta", ha criticado el consejero de Presidencia y Hacienda.

"La única huida hacia delante es la de quien bloquea y retiene el dinero de las comunidades autónomas para hacer un chantaje político y maquillar sus propias cuentas ante la Unión Europea", ha concluido.