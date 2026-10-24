González Veracruz mantiene un encuentro con los jóvenes del Centro MMM Academy de Alcantarilla

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha visitado el Centro MMM Academy - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha visitado el Centro MMM Academy, en Alcantarilla, en el que se imparte formación en Robótica, Programación, Diseño de Videojuegos, Animación e Ilustración Digital, Modelado e Impresión 3D y creación de aplicaciones móviles.

González Veracruz ha destacado la gran labor de este centro y el compromiso del Gobierno de España con la formación de los jóvenes, la tecnología y la innovación.

La secretaria de Estado ha mantenido un encuentro con los jóvenes de MMM Academy, entre ellos, con el equipo que ha desarrollado el proyecto Next Page, integrado por Jimena, Blanca y Mario, que, tras proclamarse campeones nacionales, representarán a España en la Final Internacional de la World Robot Olympiad (WRO) 2026, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico, en la categoría Senior.

Su proyecto es un marcapáginas inteligente que combina sensores, programación y análisis de datos para registrar los hábitos de lectura, medir el tiempo dedicado a leer y ayudar a mejorar la concentración. Una solución tecnológica con la que buscan fomentar la lectura y demostrar cómo la innovación puede contribuir a mejorar nuestros hábitos.

González Veracruz también se ha interesado por el proyecto A.L.M.A., desarrollado por Paloma, Sofía y Carmen, que representaron a España en la Final Internacional de la World Robot Olympiad (WRO) 2025 en Singapur, donde consiguieron el octavo puesto a nivel mundial, una competición internacional de robótica educativa en la que jóvenes de todo el mundo desarrollan soluciones tecnológicas para resolver problemas reales.

Su proyecto, A.L.M.A., es un robot social que utiliza robótica e inteligencia artificial para acompañar a personas mayores, monitorizar su salud, recordar la medicación y favorecer la medicina preventiva.

Además, los jóvenes Álvaro, Rubén, Clara, Estela, Ángel y José Miguel, integrantes el proyecto Lemon Racing y que forman parte de las primeras generaciones de alumnos de MMM Academy, acaban de regresar de la Final Mundial de STEM Racing 2026 en Singapur, donde representaron a España y lograron el puesto 37 entre 91 equipos en las carreras.

STEM Racing es una competición internacional de ingeniería inspirada en la Fórmula 1, en la que jóvenes de todo el mundo diseñan, fabrican y compiten con monoplazas a escala propulsados por CO2. Durante dos años, el equipo ha desarrollado su propia escudería, combinando ingeniería, diseño, marketing, búsqueda de patrocinadores y gestión de proyectos.

González Veracruz ha destacado el talento de estos jóvenes y se ha mostrado orgullosa de que alumnos de la Región de Murcia representen a España en competiciones internacionales. Finalmente, ha destacado "la apuesta del Gobierno de España con la tecnología y la innovación para hacer avanzar a nuestro país, generar oportunidades e impulsar el talento de nuestros jóvenes".