González Veracruz (PSOE) defiende en Murcia el sistema público de pensiones: "No puede estar en juego"

Reunión de la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados María González Veracruz con pensionistas en Murcia - PSRM-PSOE

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia María González Veracruz ha asegurado que en las elecciones del próximo 29 de noviembre la ciudadanía decidirá, entre otras cuestiones, "si quiere seguir aumentando las pensiones y garantizando un sistema público de pensiones, frente a los que han votado siempre en contra y ya lo están poniendo en cuestión, como son el Partido Popular y Vox".

González Veracruz ha hecho estas declaraciones durante un encuentro con pensionistas en el Centro Cultural Puertas de Castilla, en Murcia. "Hemos decidido hacer este primer encuentro de precampaña rodeados de los pensionistas de la Región de Murcia, que tienen mucho que decir, y los que nos trasladan una enorme preocupación por las declaraciones recientes del Partido Popular y de Vox", ha explicado González Veracruz, según han informado desde la formación.

"Las pensiones no son ningún regalo, sino una conquista social que estos señores y señoras han conseguido, por lo que no puede estar en juego y es una de las cuestiones que decidimos en las próximas elecciones", ha defendido la socialista ante las declaraciones que hizo en la Región la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz, en las que aseguró que el sistema de pensiones "va a petar", y a las afirmaciones del diputado de Vox, José María Figaredo, sobre un sistema de pensiones "zombi".

González Veracruz ha asegurado que el PSOE está al lado de los 270.000 pensionistas que hay en la Región de Murcia, quienes han recibido una subida de más de 450 euros en sus pensiones.

"Además, no hablamos solo de lo que les afecta a estos más de 270.000 pensionistas de la Región, sino a los que el día de mañana tendremos una pensión, que hoy tenemos la hucha de pensiones llena y garantizada, eso sí, siempre con el voto en contra del Partido Popular y de Vox"

Además, ha señalado que el sistema público de pensiones afecta directamente a la economía y que la economía de la Región de Murcia "hoy es más fuerte, gracias a esa subida histórica de las pensiones".

"Pedimos a la ciudadanía que piense en un tema tan crucial como las pensiones, tan importante para la economía, pero, sobre todo, que nos estamos jugando seguir avanzando o retroceder también para los más de 270.000 pensionistas de la Región de Murcia", ha concluido.