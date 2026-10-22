La Guardia Civil desmantela Cehegín un grupo delictivo que dirigía dos puntos de venta de drogas al menudeo

Droga intervenida en el marco de la operación 'Kindersol' - GUARDIA CIVIL

CEHEGÍN (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Cehegín (Murcia) la operación 'Kindersol', en la que se ha desarticulado un grupo delictivo integrado por tres personas que dirigía dos activos puntos de venta de drogas al menudeo en el casco urbano del municipio, según ha informado la Benemérita.

Durante la operación, los agentes han intervenido más de un centenar de dosis de cocaína dispuesta para su venta, 13 gramos de hachís y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas como básculas de precisión, útiles para el preparado de las dosis y un patinete eléctrico utilizado para el transporte de la droga.

Las actuaciones se iniciaron hace unos meses, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la distribución de gran cantidad de dosis de cocaína.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los guardias civiles hasta dos viviendas, que, al parecer, se utilizaban con activos puntos de venta de drogas, principalmente de cocaína.

Los investigadores establecieron un amplio dispositivo de vigilancia sobre ambos inmuebles con la finalidad de constatar los hechos delictivos.

En el primer domicilio, los guardias civiles detectaron un notable trasiego de personas. De hecho, un breve espacio de tiempo se documentó medio centenar de interacciones con consumidores habituales.

Mientras se desarrollaba el dispositivo de vigilancia, los guardias civiles comprobaron que el principal investigado y líder de la trama cambió de domicilio. En la nueva ubicación, también en el casco urbano ceheginero, se constataron transacciones de sustancia estupefacientes con consumidores habituales.

REPARTO DE LA DROGA A DOMICILIO

En el proceso de investigación, los guardias civiles comprobaron que, además de la venta de droga en ambos inmuebles, también se realizaba un servicio de entrega a domicilio de cocaína y hachís, para cuyo transporte se utilizaba un patinete eléctrico con la droga oculta en su interior, que también ha sido incautado.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha llevado a cabo el registro de los dos inmuebles investigados, en los que se han desmantelado sendos puntos de venta de drogas al menudeo y se ha incautado gran cantidad de dosis de droga y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

La operación, en la que la Benemérita ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cehegín, ha culminado con la detención de los tres integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas.