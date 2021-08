Guardiola (PP) lamenta que Ribera "se lave las manos y se vaya del Mar Menor sin compromisos concretos"

MURCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular, Miriam Guardiola, ha criticado que la ministra Teresa Ribera "se lave las manos y se vaya del Mar Menor sin compromisos concretos, porque el Mar Menor necesita hechos y actuaciones urgentes no buenas palabras".

Guardiola ha advertido que no permitirán que el Plan de Vertido Cero "sea enterrado". "Ahora no solo lo tienen en un cajón, sino que lo quieren en la basura y no vamos a permitir que un trabajo de más de 3 años, consensuado con la sociedad civil, la comunidad científica y las administraciones desparezca, porque no nos podemos permitir el lujo de perder más tiempo", advierte.

La portavoz ha puntualizado que "se ha referido al Plan Vertido Cero como un proyecto desfasado", para continuar diciendo que "si lo hubiesen puesto en marcha hace 3 años no habría dicho eso, ella ha sido quien lo está dejando morir"

Guardiola ha recordado que la ministra visitó el Mar Menor en 2019, tras el episodio de la DANA, "y hemos tenido que volver a sufrir un episodio dramático y traumático para que volviera a visitarnos, después de 10 días desde el primer episodio, esperemos que esta vez no haya venido solo a hacerse la foto".

Ha lamentado que la Región se quede "sin respuestas por parte de la ministra sobre el cese de los vertidos de la rambla del Albujón, sin respuesta sobre la recuperación del calado de Marchamalo, sin respuesta a la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil y sin respuesta a la solicitud de asunción de competencias en Costas, y en la cuenca vertiente del Mar Menor", para continuar diciendo que "si ellos no actúan, actuaremos nosotros".

El Gobierno regional ha propuesto al Ministerio la posibilidad de realizar un convenio para que el Colector Norte y la desnitrificadora la proyecte, licite y ejecute la Comunidad con presupuesto propio. "Como ellos no tienen intención de hacerlo y nosotros lo consideramos básico para canalizar los vertidos, que nos dejen hacerlo, pero su respuesta solo ha sido que la estudiarán", indica.

"Respecto al cinturón verde que anunció por encima y sin concretar la ministra socialista, nos preocupa mucho las familias que se verían afectadas y expropiadas, y desde luego no es una solución urgente al problema", ha denunciado la 'popular'.

En definitiva, ha destacado la portavoz, "una visita decepcionante que parece un paripé más para cubrir el expediente y que no resuelve absolutamente nada".

Por último, Guardiola ha pedido "la rectificación publica inmediata de la ministra portavoz del Gobierno de España por sus gravísimas acusaciones que se han demostrado rotundamente falsas".

"Ha quedado claro que la CHS comunicó a la Comunidad la restitución de 2.130 hectáreas de regadío ilegal y no de 8.500 como han venido diciendo, además el 100% de los expedientes ya se están tramitando por el Gobierno regional". Por ello, "pedimos más seriedad y rigor para la próxima vez en un tema tan delicado" y que "primero se asegure de que su gobierno tiene hechos los deberes, antes de exigir nada", ha concluido la portavoz.