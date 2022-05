HiTech Investor Talks reúne en la UCAM a los principales inversores del ecosistema emprendedor nacional

El evento tendrá lugar este jueves y está enmarcado en el segundo Bootcamp del proyecto UCAM HiTech Sport & Health Innovation Hub

MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Tom Horsey (Eoniq Fund), Jesús Alonso (Cupido Capital) y Juan López (Kibo Ventures), entre otros, analizarán este jueves, 2 de junio, las posibilidades de inversión en el ecosistema innovador y las perspectivas de crecimiento que, en el sector de la salud, la alimentación y el deporte, ofrece la aceleradora de startups de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

HiTech Investor Talks está organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia a través del UCAM HiTech. A través de mesas redondas y sesiones de networking que comenzarán a las 17.30 horas, los asistentes al evento podrán descubrir la visión y el análisis que los principales inversores del panorama nacional hacen sobre el ecosistema startup actual.

En las mesas redondas, moderadas por Estefanía Pastor y Chema Nieto, se expondrá cómo el sector de la alimentación, la salud y el deporte suponen actualmente un gran foco de innovación en nuestro país. También se analizará la actualidad inversora dentro del panorama innovador y las variables determinantes para el 'exit' dentro de una startup, el momento más idóneo para realizarlo, qué estrategias hay que seguir o tipos de 'exit' pueden realizarse dentro de la compañía.

En las mesas participarán inversores protagonistas del ecosistema de startup como Jesús Alonso, partner de Cupido Capital; Leonor Romero, coordinadora de Innovación en KM ZERO Food Innovation Hub; Daniel Oliver, director de Capital Cell; Bruno Dureux, socio-director de Innoventures Capital; Tom Horsey, managing partner de Eoniq Fund; Juan López, partner de Kibo Ventures; Paloma Mas Pellicer, inversora & Events and Culture Manager en Plug and Play; Emilio Nicolás, cofundador de Erasmusu; Joshua Novick, managing partner de Bondo Advisors, y Javier López, CEO de Erasmusu.

SOBRE UCAM HITECH

Centro de innovación y aceleración empresarial creado por la Universidad Católica de Murcia, cuyo objetivo es fomentar la cultura del emprendimiento y la investigación aplicada al mundo de la salud, el deporte y la alimentación.

UCAM HiTech desarrolla un programa integral de apoyo al emprendimiento que permita ayudar a proyectos empresariales innovadores de las áreas de salud, deporte y alimentación que se encuentren en cualquier fase de desarrollo, desde la ideación y validación hasta la aceleración y puesta en valor en el mercado.

SOBRE INVESTOR TALKS

Punto de encuentro del ecosistema innovador con inversores, Business Angel y Venture Capital, es el lugar que los humaniza y los acerca a cada emprendedor, a cada institución, a cada corporate, o cada aceleradora a través de charlas y conversaciones informales que permitirán conectar a emprendedores del ecosistema nacional e internacional que están desarrollando su proyecto, idea o startup, con inversores, Business Angel o Venture Capital, que puedan ser figura clave en la fase en la que se encuentra su compañía.

Los interesados pueden obtener más información en la página web 'https://eventos.ucam.edu/84301/detail/hitech-investor-talks....'.