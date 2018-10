Los hospitales de la Región tendrán servicios de televisión y wifi gratis

Publicado 13/09/2018 13:34:38 CET

La Asamblea aprueba una iniciativa de Ciudadanos que pide que ambos servicios sean gratuitos

CARTAGENA (MURCIA), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para que el servicio de televisión y de WiFi de los hospitales públicos sea gratuito.

El diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, considera que es "necesario" proporcionar facilidades a las personas que se encuentran en una situación vulnerable, para quienes la posibilidad de disponer de un servicio de televisión gratuito haría que su estancia fuera mucho más llevadera, especialmente para aquellos pacientes de edad avanzada, que durante la mayor parte del día están solos.

Sobre el uso de WiFi, Molina ha resaltado que se trata de un servicio que cada vez se encuentra más presente en los centros oficiales "y consideramos que sería muy beneficioso que se instalara, no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud, para que el tiempo de espera de los usuarios que necesitan ser atendidos, o que se disponen a recibir el resultado de una prueba médica, sea menos tedioso".

En cuanto al servicio de televisión, el parlamentario ha manifestado "que no tenía sentido que no pudieran ver la televisión aquellas personas que no pagaran el coste requerido. Creemos que es un servicio que tiene que estar disponible para todos los pacientes de un hospital público y las personas que les acompañen".