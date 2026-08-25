La inflación industrial sube un 9% en julio en la Región de Murcia

Archivo - Un trabajador de la industria automotriz - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido un 9% en julio respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media nacional, donde aumentó un 9,2%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios industriales han aumentado un 9,7% en la Región de Murcia. Además, en comparación con el mes anterior, han disminuido un 0,4%, lo que representa el único descenso por comunidades autónomas.

En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo no duradero han subido un 2%, los bienes de consumo duradero se han incrementado un 2,4%, los de equipo un 4,8% y los intermedios un 3,6%, mientras que la energía ha aumentado un 16%.

En el plano nacional, los precios industriales subieron un 9,2% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.