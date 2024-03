El investigador de la UMU Enrique Encabo viaja al pasado musical español de Eurovisión en una charla en El Corte Inglés

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador en Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad de Murcia (UMU) Enrique Encabo Fernández lleva el Festival de la Música al ciclo de charlas de 'La UMU y la Cultura Científica' con la conferencia '¡Objetivo Eurovisión! Pero... ¿Qué canción nos representa?' el próximo 12 de marzo a las 18.30 horas en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Este evento recorrerá las candidaturas españolas más llamativas a lo largo de las 68 ediciones del concurso. A partir de la celebración de las tres ediciones del Benidorm Fest, festival que retoma la tradición del Festival de Benidorm, pero con la clara finalidad de elegir a nuestro representante en Eurovisión, ha vuelto a surgir con fuerza el debate sobre qué tipo de sonido debe representar a España o qué consideramos canción española. La inscripción en eventos.um será gratuita hasta completar aforo.

La conferencia, enmarcada en un contexto de revitalización del debate sobre la identidad sonora de España, creará un diálogo musical fascinante que desafía lo que se considera más convencional y promueve la visibilización de las diversas expresiones culturales que conforman la identidad del país, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

El certamen no solo le ha puesto voz a la música de los Balcanes o ha sacado a la luz el Yoik, el canto del pueblo Sami, también entre los propios aspirantes de cada país a concursar se ha abierto una ola de nuevo folklore. Como dijo Karmento el pasado año: "El 'sonido españa' acaba de abrirse con una ola de nuevo folklore", mucho más allá del flamenco.

MASSIEL Y SALOMÉ: LA ÉPOCA DORADA

Aunque han pasado 55 años desde la última victoria en Eurovisión con Massiel en 1968 y, un año después, Salomé en 1969, España ha llevado de todo: concursantes salidos de la fábrica de artistas 'Operación Triunfo', boy bands y hasta el sonido inclasificable con la canción de El Chikilicuatre.

Por ello, Enrique Encabo se sube al escenario para quitarle un poco de "drama" al fracaso nacional eurovisivo. Como no se puede luchar contra la afinidad entre países, intereses político-económicos o el sistema de votaciones, el profesor va a analizar las propuestas españolas para valorar no solo su puesto en la clasificación, sino también las raíces de la música y las fusiones contemporáneas con las melodías típicas regionales. Porque este país no será rico en primeras posiciones, pero sí en patrimonio sonoro.