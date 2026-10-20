Joaquín Robles encabezará la candidatura de Vox por la Región de Murcia a las elecciones generales del 29N - VOX ESPAÑA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox Joaquín Robles encabezará la candidatura de la formación por la circunscripción de la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha hecho público Vox a través de sus perfiles oficiales, en las que ha indicado que la candidatura ubica en el número dos a Ascensión Gómez, mientras que el tercer puesto de la lista lo ocupará el exdiputado nacional y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso.

La candidatura en las posiciones de salida para el Congreso de los Diputados la completa Rosana Pacios en el cuarto lugar.

Nacido en Moratalla, Robles es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y ejerció la docencia en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz.

En su trayectoria profesional y académica figura su labor como investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, además de haber desempeñado los cargos de delegado en la Región de Murcia (2007-2010) y secretario del Patronato (2014-2015) de la Fundación DENAES.