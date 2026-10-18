Una jornada forma a técnicos municipales en la aplicación del decreto de Vivienda Asequible

El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, junto al director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, durante la jornada dirigida a técnicos municipales. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial celebró esta semana una jornada técnica dirigida a los profesionales de los ayuntamientos para analizar la aplicación del Decreto-ley 3/2026, de 3 de julio, de Vivienda Asequible de la Región de Murcia y de medidas urgentes en materia urbanística, y resolver las cuestiones técnicas relacionadas con las herramientas que incorpora la norma.

El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, intervino en el inicio de este encuentro, en el que participaron más de un centenar de funcionarios de los ayuntamientos de la Región.

En su intervención, Lajara indicó que la jornada surge a petición de numerosos técnicos municipales para explicar las medidas del decreto y resolver las dudas que puedan surgir en su aplicación diaria. "El objetivo es facilitar el trabajo de los ayuntamientos y que los nuevos desarrollos urbanísticos y las promociones de vivienda protegida asequible puedan avanzar con mayor agilidad", señaló.

El secretario general explicó que la sesión ha permitido abordar las cuestiones técnicas vinculadas a la aplicación de la norma, con especial atención a los instrumentos urbanísticos que pueden contribuir a agilizar la tramitación de las promociones y facilitar el desarrollo de nuevas viviendas protegidas.

SUELOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Las medidas recogidas en el decreto de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, como las primas de edificabilidad de hasta el 50 por ciento para suelos públicos y la identificación de esos suelos en desuso en cada municipio, son las herramientas que los ayuntamientos pueden utilizar para promover e impulsar la construcción de vivienda en sus respectivas localidades.

La jornada celebrada esta semana está precedida de otra que se llevó a cabo hace justo un año, en la que desde la Consejería se explicó a los ayuntamientos las fórmulas que pueden emplear para revitalizar esos suelos municipales en desuso: la permuta por obra futura, la subasta o el derecho de superficie, con el objetivo de construir vivienda asequible.