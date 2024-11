Landáburu (PP): "Los jóvenes de NNGG de Cartagena encuentran en Aída Tornero un nuevo referente"

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de NNGG de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha asegurado, durante el XVI congreso local de Nuevas Generaciones de Cartagena, que "los jóvenes encuentran en Aída Tornero un nuevo referente para poder construir su futuro en libertad". Aída Tornero ha sido elegida presidenta de la organización local ante sus afiliados por aclamación.

Ante esto, Landáburu ha asegurado que "su liderazgo representa la renovación, el compromiso y el futuro de la organización". Landáburu ha incidido en que "el Partido Popular es el partido que mejor representa a los jóvenes de la Región de Murcia, nuestras inquietudes y reivindicaciones".

El líder de la organización juvenil ha indicado que "con líderes como el presidente Fernando López Miras es muy fácil trabajar por la Juventud, nos tiene en el centro de sus políticas y, día a día, cuenta con nosotros".

Landáburu, además, apostilló que "mientras que en el Gobierno de España está perdiendo el tiempo en defender a su número 1, acorralado por la corrupción y retratado por el comisionista Aldama, López Miras lucha día a día por ofrecer garantías a los jóvenes de la Región".

"NNGG Cartagena es un referente para la Región de Murcia, son inconformistas por naturaleza", ha afirmado, mientras ha agradecido el trabajo de "Manu Aguirre, un joven que ha sabido liderar NNGG y ha defendido con ilusión los intereses de los jóvenes de su municipio desde que tomó posesión".

Por otro lado, la nueva presidenta de NNGG de Cartagena, Aída Tornero, ha destacado que "Cartagena necesita el compromiso de todos los que creemos en los valores del Partido Popular: la importancia de una política cercana, responsable y orientada a construir un futuro mejor".

Asimismo, ha señalado que "Nuevas Generaciones no es una asociación de niños bonitos con chaleco. Nuevas Generaciones es de los jóvenes que quieren hacer de Cartagena la mejor Cartagena posible. "Debemos ser una organización accesible y que represente realmente a nuestra generación", ha afirmado Tornero.

"Nuestra misión es ser esa puerta de entrada para esos jóvenes que andan perdidos y para aquellos que han entrado por ventanas equivocadas", ha concluido.

EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La presidenta del Partido Popular y alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha animado a los jóvenes populares a "no resignarse y seguir trabajando por cambiar las cosas". Durante su intervención de apertura en el Congreso Local de Nuevas Generaciones, ha dicho "ser un joven popular significa haberse enfrentado a los clichés y saber que en la España de hoy no hay nada más revolucionario que militar en este partido".

"Yo no me resigno y aunque mi capacidad desde el Ayuntamiento sea limitada, si los jóvenes cartageneros necesitáis mejor formación para acceder a un empleo, creamos una Mesa de Formación y aumentamos el presupuesto de la Agencia de Desarrollo y Empleo. Si los jóvenes cartageneros necesitáis más vivienda, desde vuestro ayuntamiento ponemos en marcha la primera estrategia municipal de vivienda", apostilló la presidenta del PP.

Arroyo también ha remarcado que el Partido Popular "es el único partido de España que puede lograr cambios de verdad. Somos el único partido con capacidad para enfrentarse a la corrupción, y somos los únicos capaces de devolver España a los españoles".

En su alusión al presidente de Nuevas Generaciones saliente, Manuel Aguirre, ha añadido que "es un ejemplo de esa forma de entender el mundo", y que, por ello, desde muy joven decidió participar en la política, aportando ideas, orientando políticas y sugiriendo cambios desde dentro de nuestra organización para hacerla mucho más útil a los jóvenes".

De la nueva presidenta, Aida Tornero, ha ensalzado que "es otro gran ejemplo de compromiso y también de liderazgo", al tiempo que ha recordado que se pone al frente del Nuevas Generaciones en Cartagena una mujer "como ocurre en la presidencia nacional de NNGG y en tantas organizaciones dirigidas por el Partido Popular".

"Tu principal cometido es ser los oídos y la voz de los jóvenes de Cartagena, pero no solo de los jóvenes del Partido Popular. Puede que otros partidos, como estamos viendo, dividan al mundo entre buenos y malos, se dediquen a beneficiar solo a los suyos y acosen a los que no piensan como ellos. Nosotros no somos así. Somos un partido de todos", ha concluido Noelia Arroyo.