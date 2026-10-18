La lluvia da tregua a Viva Suecia para el 'concierto de nuestras vidas'

Archivo - Viva Suecia congrega a 20.000 personas en el Recinto Espacio Norte de Murcia durante un concierto especial en el que el grupo cambia simbólicamente su nombre de Viva Suecia a 'Viva Murcia' - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Al final sí", gritaba Rafa Val, cantante de Viva Suecia, al cielo de Murcia que, si bien a las 15.00 horas parecía romperse respetó una de las noches más importantes de unos de sus hijos.

La lluvia cesó por completo solo unos minutos antes de que Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fer Campillo (batería) saltaran al escenario de Espacio Norte delante de 20.000 de sus incondicionales venidos desde toda España para dar el concierto "más grande" de su carrera, 'El concierto de nuestras vidas'.

La banda anunciaba esta cita hace ya un año, durante el pregón de la Feria de Murcia. Era su concierto más multitudinario, en su ciudad, esa que estos días han llevado por nombre, Viva Murcia. Las entradas se vendieron en 48 horas.

La noche sueca, abierta por Hoonine bajo una fina lluvia, comenzaba con la aparición del periodista murciano Carlos del Amor que trasladó a las pantallas del escenario el backstage donde los seguidores de la banda murciana les pudieron ver segundos antes de arrancar el concierto.

A partir de ahí una sucesión de canciones que durante dos horas hicieron un recorrido por sus últimos trabajos, sin dejar de lado "alguna que conocerá solo un 10%", como 'Permiso o Perdón' de su primer disco, hasta los temas de su último trabajo 'Hecho en tiempos de paz'.

Comenzaron con 'Dolor y gloria', para interpretar su setlist habitual de esta gira como temas como 'Lo siento', 'Hablar de nada' o 'Sangre', terminando con el rock and roll de 'Mala prensa'. Aunque, como habían prometido, hubo "adornitos".

Y es que, Viva Suecia se celebró y celebró a la Región de Murcia subiendo al escenario a su pasado, presente y futuro musical. RATA fueron los primeros que les acompañaron con 'Deja encendida una luz', después fue el turno de Sean Frutos y Jorge Guirao, voz y guitarra de los añorados Second, quienes interpretaron uno de los temas bandera de la banda, 'La voz del presidente', Hoonine volvió al microfono para compartir 'Tu y yo contra los demás', que interpreta en el último trabajo de la banda, a la que acompaña en directo.

Esta sucesión de colaboraciones terminó con la aparición en el escenario de Antonio García y Dani Sánchez, el cantante y el guitarrista de Arde Bogotá, que pusieron el Espacio Norte patas arriba con uno de los himnos de Viva Suecia, 'El bien'.

El concierto terminó con la banda, sus ochos músicos y todos los invitados en el escenario mientras sonaba 'La Parranda' y un castillo de fuegos artificiales que le decía al cielo de Murcia que esta vez no había podido con ellos, esta vez sí que no había caido ni una gota.